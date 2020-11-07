В Шотландии запретили шлепать детей: "Разумных поводов бить детей не бывает"

С сегодняшнего дня любые шлепки ребенка или порка в Шотландии будут караться так же, как нападение на взрослого. Соответствующий закон принятый парламентом ещё в прошлом году, вступил в силу, сообщает издание Express and Star.

Согласно документу, дети получают такую же защиту от насилия, как и взрослые. Власти надеются, это продемонстрирует растущему поколению, что насилие является неприемлемым в любой форме. «Этой устаревшей защите [«оправданного насилия»] нет места в современной Шотландии. Разумных поводов бить детей не бывает», — считает министр по делам детей Шотландии Мари Тодд.

Таким образом Шотландия стала уже 58-м государством в мире и первым регионом Великобритании, где любые телесные наказания людей объявлены вне закона. Отмечается, что к 2022 году аналогичные изменения в законодательство намерены ввести и в Уэльсе.

«Этот закон четко устанавливает, что физические наказания больше не должны быть частью детства в Шотландии, и он знаменует важный шаг на пути к тому, чтобы сделать ее страной, где права детей действительно признаются, уважаются и реализуются», — пояснили в пресс-службе Национальное общество по предупреждению жестокого обращения с детьми. Там также отмечают, что детя являются наиболее уязвимыми членами общества.

При этом в движении «Будь благоразумна, Шотландия» считают, что в своем большинстве общество относится к инициативе негативно, а её вступление в силу приведет к тому, что «любящие родители», «которые не представляют опасности для своих детей», теперь столкнутся с давлением правоохранительных органов.