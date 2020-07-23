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Вчера, в 20:18

«Сблизить позиции сторон не удалось»: закон о домашнем насилии так и не рассмотрят в текущей сессии Госдумы

Консолидировать усилия сторон законотворчества не могут с 2019 года

Фото: стоп-кадр YouTube-канала «Анастасия Литецких»

Вице-спикер Совета Федерации Галина Карелова сообщила в комментарии порталу «СенатИнформ», что в осеннюю сессию законопроект о профилактике семейно-бытового насилия вносится не будет.

Карелова отметила, что за время работы над документом было принято 11 тысяч предложений, а общественность заняла полярные позиции в отношении нового документа. Часть противников закона выступают за полный отказ от этой инициативы с аргументами о праве на частную жизнь.

«В целом, документ усилил профилактическую и защитную направленность. Однако за всё это время сблизить позиции сторон не удалось», – заявила вице-спикер. Это стало основанием для того, чтобы отказаться от продвижения законопроекта, чтобы не наращивать социальную напряжённость.

Карелова отметила, что действующие законы позволяют сегодня преследовать абьюзеров и профилактировать преступное поведение.

Дальнейшая работа по решению вопроса с домашним насилием в России будет продолжаться на площадке Общественной палаты РФ. 

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