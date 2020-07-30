Этника отношений: Кто защитит мигранток от нападок агрессивных соотечественников

На прошлой неделе в Москве силами диаспор и ведомственных представительств Кыргызстана была пресечена деятельность этнической группировки, призывавшей к наказанию в отношении девушек-киргизок, которые выбирают в партнеры молодых людей не своей национальности.

Право на две «ошибки»

Вопросы общественности вызвали видеоролики, распространенные в соцсетях и мессенджерах. Примерно двадцать мужчин-киргизов собрались в Москве и решают, как наказывать женщин, не соблюдающих «чистоту крови».

Один из «спикеров» предлагал дважды предупреждать киргизок, которые развлекаются в ночных клубах с ребятами не из своей диаспоры, а на третий раз жестоко наказывать провинившихся. «Надо дать по челюсти таким девушкам, пока горячо. Потом опомнятся», — переводил слова одного из активистов портал «Настоящее время».

Блюстители нравственности 22 июля были приглашены на встречу с представителями Центра по противодействию экстремизму, сотрудниками Посольства КР в России, членами совета аксакалов, представителей диаспор и других ведомств и активистских организаций.

Один из самых рьяных поборников нравственности киргизских женщин в тот же день записал обращение: «Нам нужно остановить такие вещи. Если прольется кровь, это приведет к очень плохим последствиям. Сейчас я сижу в МВД. С меня идет конкретный спрос. Поэтому, джигиты, нам нужно это прекратить. Если не прекратим, будут очень плохие последствия. Подумайте, джигиты. Все, хватит!» — цитирует KNEWS.

Подобные инциденты в Москве случаются не впервые, но и в этот раз де-юре никто за подстрекательство к насилию наказан не был. Агрессоров заставили поумерить пыл, но обезопасит ли это девушек от насилия или только гарантирует его непубличность?

Sobesednik.ru пообщался с экспертами в области дискриминации и насилия об этой ситуации.

«Это похоже на "Мужское государство" Позднякова»

«Об этом известно крайне мало, но мы знали о явлении группировок этнических меньшинств. В 2014 году тоже была киргизская банда под названием "Патриот", которая избивала соотечественниц за то, что те встречались с молодыми людьми-не киргизами. Это было довольное громкое дело, выкладывались видео в интернете», — рассказывает эксперт информационно-аналитического центра «Сова» Наталья Юдина.

При этом Наталья Юдина отмечает, что подобные методы характерны отнюдь не только для киргизов: «Чтобы далеко не ходить, к примеру, в 2019 году в связи с беспорядками в Якутске выросло такое местное вигилантское [вигиланты — активисты, использующие методы самосуда, — прим. Sobesednik.ru] националистическое движение, которое выступало в защиту консервативных ценностей. Они проводили в Якутске рейды по ночным клубам, чтобы третировать якутских девушек, которые, по их мнению, должны встречаться только со своими якутами».

По мнению эксперта «Совы», отчасти ситуация с киргизскими девушками коррелирует с делом «Мужского государства», возглавляемого Владимиром Поздняковым: «Эта организация тоже поносила славянских женщин, которые портят чистоту славянской крови. Хотя, мне кажется, что в случае с киргизами есть запрос на сохранение этнических меньшинств».

Трудности перевода

В то же время у девушек-мигранток гораздо меньше ресурсов для того, чтобы получить психологическую и правовую помощь в случае насилия.

«Не все эти женщины находятся в России в легальном статусе, не все из них имеют разрешение на работу, не у всех есть визы. Конечно, они вдвойне боятся обратиться в полицию, что еще больше осложняет их путь к получению адекватной помощи», — говорит координатор центра «Насилию.нет» Мария Твардовская.

В той же столице государственные кризисные центры заточены только на работу с людьми с постоянной регистрацией в Москве. Нет таких государственных и муниципальных социальных ведомств, куда могла бы обратиться мигрантка.

«Что касается частных проектов: "Китеж", мы, проект "Ты не одна", Консорциум женских неправительственных организаций, — у нас нет никаких препонов. Мы все работаем со всеми. Но все равно иногда встает проблема с языковым барьером,— говорит Твардовская. — Не все мигрантки знают русский язык и могут объяснить, что с ними произошло. Юрист может объяснить, но не всегда это может быть до конца понятно».

Двойные стандарты

Примечательно, что во всех подобных историях о «чистоте крови» почти всегда речь идет о контроле за сексуальным поведением женщин. Промискуитет мужчин с представительницами любых национальностей редко звучит в моралистской повестке, а женщины становятся как бы собственностью рода.

«Конечно, в патриархальной системе мужчина имеет право на всё, а женщина — нет. Поэтому так и получается, что мужчины могут встречаться, с кем они хотят, а женщины должны блюсти условную "чистоту крови". Так не должно быть. Все люди должны быть свободны и сами решать, с кем и почему они хотят вступать в партнерские отношения», — заключает специалистка центра «Насилию.нет».