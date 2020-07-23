Кыргызские националисты в Москве призывают наказывать "развратных" соотечественниц

Представительство МВД Кыргызстана в Москве начало проверку по факту публикации видео, в котором около двух десятков мужчин-кыргызов призывают к наказанию девушек-соотечественниц. Они имеют в виду тех женщин, которые в российской столице встречаются с иностранными мужчинами, чем демонстрируют свою «развращенность».

«Если увидите кыргызскую девушку с каким-нибудь иностранцем, сразу предупредите ее. После двух предупреждений ее накажем жестко. Может, так они поймут. Кыргызские девушки с этими развлекаются в ночных клубах и вот так кормят свои семьи», — говорит один из участников сходки на видео.

В планах силовиков встретиться с представителями диаспоры и объяснить, что подобные действия незаконны.

Ревнители нравственности называют себя патриотами. Ролики с их угрозами периодически появляются в сети. Ранее уже проводились проверки после их публикаций. В частности, после публикаций, где стыдят самих девушек, насильно показывая их лица на камеру. Но после проверок силовых ведомств никто так и не понес наказание. Только несколько лет назад один 28-летний мужчина стал фигурантом уголовного дела, пишет «Настоящее время».