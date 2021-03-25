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Марина Хлебникова идёт на поправку. Её перевели в палату

По словам врачей, состояние певицы удовлетворительное

Фото: Instagram / marina_hlebnikova_official

Марину Хлебникову, получившую ожоги во время пожара в её доме, перевели из реанимации ожогового отделения НИИ скорой помощи им. Склифосовского в палату, сообщили её родственники. Её состояние, по словам врачей удовлетворительное, температура – нормальная.

Вчера у артистки впервые за долгое время был включён телефон, заработали её мессенджеры. Пока Марине проще писать, чем говорить, так как от ожогов у неё травмированы верхние дыхательные пути.

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«Сразу скажем, к Марине до сих пор не пускают никого кроме родных, и нельзя ничего передать (с этим строго), поэтому наберитесь терпения, Марина сама выскажется по поводу этой ситуации когда сочтёт это нужным и возможным», – говорится в Инстаграме певицы.
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