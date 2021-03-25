Марина Хлебникова идёт на поправку. Её перевели в палату

Марину Хлебникову, получившую ожоги во время пожара в её доме, перевели из реанимации ожогового отделения НИИ скорой помощи им. Склифосовского в палату, сообщили её родственники. Её состояние, по словам врачей удовлетворительное, температура – нормальная.

Вчера у артистки впервые за долгое время был включён телефон, заработали её мессенджеры. Пока Марине проще писать, чем говорить, так как от ожогов у неё травмированы верхние дыхательные пути.