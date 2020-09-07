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Вчера, в 23:09

Шоу-бизнес пожалел крови для Хлебниковой

Никто из коллег Марины не стал её донором в отличие от поклонников

Фото: Instagram / marina_hlebnikova_official

Две недели минуло с того дня, как все информационные ленты облетела новость о пожаре на юге Москвы, в котором пострадала поп-дива 90-х Марина Хлебникова. Врачи НИИ им. Н. В. Склифосовского вскоре объявили, что состояние пациентки тяжёлое, и для восстановления потребуется донорская кровь. Простые москвичи, для которых чужое несчастье – не пустой звук, тут же кинулись сдавать свою кровь, за что доктора им благодарны – теперь её вполне достаточно. Но почему-то никто из коллег Хлебниковой так и не доехал до «Склифа», чтобы помочь Марине.

– Состояние пациентки сейчас стабильно-тяжёлое, – сказал доктор ожогового отделения, где находится певица. – Марина в сознании, но периодически её подключают к ИВЛ, поскольку самостоятельно дышать наша больная пока может не всегда.

Ни о каком переводе в палату разговора сейчас нет. Идёт интоксикация организма, констатируют медики, которые делают всё для облегчения участи пострадавшей и очень сочувствуют её состоянию.

Но обиду, если не большее вызывает тот факт, что никто из знаменитостей, которые кричат во всех СМИ о дружбе с Хлебниковой, кровью с ней не поделились.

Так никто и не угадал, что точно произошло с Мариной, высказались в её окружении. Хочу заметить, что мы не в казино и не на программе, где угадывают буквы в слове, никто делать этого не собирается. Информация о Марине не закрытая, в больнице с полным пониманием относятся к прессе и к публичной пациентке. Здесь работают интеллигентные люди, которые понимают, что миллионы наших сограждан хотят знать правдивую информацию о любимой певице, да и просто о человеке, попавшем в беду и нуждающемся в поддержке. Не забываем, что именно благодаря СМИ простые люди узнали, что Марине требуется кровь и поспешили на помощь;

Комментарий специалиста

Доктор медицинских наук, профессор Жанна Гарданова:

Фото: личный архив Жанны Гардановой
Жанна Гарданова

– Марина Хлебникова находится в ожоговом отделении, получает всю необходимую помощь, – говорит Жанна Робертовна. – Но, к сожалению, часто после ожогов наступают осложнения и в случае Марины Хлебниковой так и произошло. Осложнение связано с инфицированием синегнойной палочкой. Это потребует дополнительного лечения антибиотиками

Участь пациентов ожогового отделения всегда сопряжена с сильными болями, крайне сильными. Если вы обожгли палец, то дуете на него, а здесь 30% ожогов поверхности тела и боли у Марины нестерпимые, поэтому периодически ей дают «отдохнуть», и погружают в медикаментозное состояние сна, подключая к аппарату ИВЛ.

Часть пути лечения Марина Хлебникова уже прошла. Персонал «Склифа» с пониманием относится к Марине и поддерживает её, но поддержка поклонников сейчас также важна. Всем спасибо, кто сдал кровь для Марины, это даёт ей возможности и силы к выздоровлению.

Ожог глаз, ожог роговицы потребует дальнейшего лечения, и врачи будут максимально помогать Хлебниковой на её тяжёлом пути восстановления.

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