«Четыре раза заливала квартиру снизу, но выпившей её никто не видел». Соседи Марины Хлебниковой рассказали о её жизни до трагедии

Врачи продолжают бороться за жизнь Марины Хлебниковой, сильно пострадавшей при пожаре 18 ноября. В начале недели певица пришла в сознание, но до сих пор мучается от сильных болей. Также артистке потребовалось переливание большого количества крови. К счастью, нашлось множество добровольцев, пожелавших помочь звезде. Переживают за свою знаменитую соседку и жильцы дома №14 по улице Ратной, где и произошла трагедия. Об этом они рассказали «Собеседнику».

В день трагедии Хлебникова вернулась с гастролей сильно уставшей и заперлась в своей комнате. В квартире на тот момент находились пожилые родители артистки и её 21-летняя дочь Доминика. Именно наследница певицы первой и почувствовала запах дыма, который шёл из комнаты матери. К сожалению, дверь в комнату Хлебниковой Доминике с бабушкой отпереть самостоятельно не удалось.

– Насколько я знаю, дочь вызвала спасателей, – говорит соседка Хлебниковой, не пожелавшая представиться. – Приехало три-четыре пожарных машины. Стоял шум-гам. Пожарные приказали нам не мешать им выполнять работу. В какой-то момент кто-то из них крикнул: «Женщину нашли!». Приехала скорая, пострадавшую увезли. Потом мы узнали, что ею оказалась Марина Хлебникова.