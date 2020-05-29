«Четыре раза заливала квартиру снизу, но выпившей её никто не видел». Соседи Марины Хлебниковой рассказали о её жизни до трагедии
Эксклюзивный репортаж «Собеседника» из дома, где артистка когда-то занимала весь четвёртый этаж
Врачи продолжают бороться за жизнь Марины Хлебниковой, сильно пострадавшей при пожаре 18 ноября. В начале недели певица пришла в сознание, но до сих пор мучается от сильных болей. Также артистке потребовалось переливание большого количества крови. К счастью, нашлось множество добровольцев, пожелавших помочь звезде. Переживают за свою знаменитую соседку и жильцы дома №14 по улице Ратной, где и произошла трагедия. Об этом они рассказали «Собеседнику».
В день трагедии Хлебникова вернулась с гастролей сильно уставшей и заперлась в своей комнате. В квартире на тот момент находились пожилые родители артистки и её 21-летняя дочь Доминика. Именно наследница певицы первой и почувствовала запах дыма, который шёл из комнаты матери. К сожалению, дверь в комнату Хлебниковой Доминике с бабушкой отпереть самостоятельно не удалось.
– Насколько я знаю, дочь вызвала спасателей, – говорит соседка Хлебниковой, не пожелавшая представиться. – Приехало три-четыре пожарных машины. Стоял шум-гам. Пожарные приказали нам не мешать им выполнять работу. В какой-то момент кто-то из них крикнул: «Женщину нашли!». Приехала скорая, пострадавшую увезли. Потом мы узнали, что ею оказалась Марина Хлебникова.
Комната артистки сгорела полностью. Родным Хлебниковой пришлось уехать на другую жилплощадь. После ликвидации пожара, весь дом ещё долго «стоял на ушах».
– Я живу прямо под Мариной. Уже после полуночи ко мне в квартиру начали стучаться журналисты различных телекомпаний, – вспоминает Валерий Павлович, проживающий на третьем этаже дома. – Я такой наглости в своей жизни не видел, хотел уже полицию вызывать. Когда я всё-таки вышел, первым делом меня начали пытать о том, злоупотребляла Хлебникова алкоголем или нет.
Я лично с ней ни разу не пил и сколько встречался с ней, от неё никакого запаха алкоголя не было. Не то что пьяной Марину не видел, а даже выпившей. Если не считать того, что она меня заливала раза четыре, вполне нормальная женщина, я с ней всегда был в нормальных отношениях.
По словам нашего собеседника, Хлебникова в их доме проживала с 1995 года. Когда-то ей принадлежал весь четвёртый этаж.
– Она даже перехватила какие-то хозяйственные помещения, и правильно сделала, – продолжает сосед звезды. – Ремонт у неё шёл три года. Всех соседей, конечно, он доставал. Рабочие Марины нам тогда весь лифт изуродовали. Но потом она, правда, привела его в порядок за свои деньги. А ещё, она сделала крыльцо. Позже она продала одну из своих квартир – трёхкомнатную. Осталась жить в четырёхкомнатной. Дочь её видел всего несколько раз. А о том, что тут ещё живут и родители Марины, я даже и не знал до пожара.
Во время общения с «Собеседником» никто из соседей Марины Хлебниковой не сказал о ней ни одного плохого слова.
– В прессе сейчас пишут всякие гадости, будто бы у неё дома постоянно были какие-то компании, – говорит ещё один сосед артистки. – Это неправда. Все соседи Марину любят. Никто на неё никогда не жаловался. Но она дома нечасто бывала: приехала-уехала.
Однако она с большим вниманием относилась к тому, что происходит у нас, как живут соседи. К примеру, рядом с нашим домом был раньше небольшой садик. За ним следила женщина по имени Валентина (её сейчас уже нет в живых). Так вот Марина ей деньги платила за то, что та за растениями ухаживала. Да и звёздной болезни никогда мы у Марины не наблюдали, она очень добрая женщина! Дай бог, чтобы наша соседка выжила и выздоровела!