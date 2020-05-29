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«Четыре раза заливала квартиру снизу, но выпившей её никто не видел». Соседи Марины Хлебниковой рассказали о её жизни до трагедии

Эксклюзивный репортаж «Собеседника» из дома, где артистка когда-то занимала весь четвёртый этаж

Фото: Instagram: @marina_hlebnikova_official

Врачи продолжают бороться за жизнь Марины Хлебниковой, сильно пострадавшей при пожаре 18 ноября. В начале недели певица пришла в сознание, но до сих пор мучается от сильных болей. Также артистке потребовалось переливание большого количества крови. К счастью, нашлось множество добровольцев, пожелавших помочь звезде. Переживают за свою знаменитую соседку и жильцы дома №14 по улице Ратной, где и произошла трагедия. Об этом они рассказали «Собеседнику».

В день трагедии Хлебникова вернулась с гастролей сильно уставшей и заперлась в своей комнате. В квартире на тот момент находились пожилые родители артистки и её 21-летняя дочь Доминика. Именно наследница певицы первой и почувствовала запах дыма, который шёл из комнаты матери. К сожалению, дверь в комнату Хлебниковой Доминике с бабушкой отпереть самостоятельно не удалось.

– Насколько я знаю, дочь вызвала спасателей, – говорит соседка Хлебниковой, не пожелавшая представиться. – Приехало три-четыре пожарных машины. Стоял шум-гам. Пожарные приказали нам не мешать им выполнять работу. В какой-то момент кто-то из них крикнул: «Женщину нашли!». Приехала скорая, пострадавшую увезли. Потом мы узнали, что ею оказалась Марина Хлебникова.

Дом, в котором проживала Марина Хлебникова.

Комната артистки сгорела полностью. Родным Хлебниковой пришлось уехать на другую жилплощадь. После ликвидации пожара, весь дом ещё долго «стоял на ушах».

– Я живу прямо под Мариной. Уже после полуночи ко мне в квартиру начали стучаться журналисты различных телекомпаний, – вспоминает Валерий Павлович, проживающий на третьем этаже дома. – Я такой наглости в своей жизни не видел, хотел уже полицию вызывать. Когда я всё-таки вышел, первым делом меня начали пытать о том, злоупотребляла Хлебникова алкоголем или нет.

Я лично с ней ни разу не пил и сколько встречался с ней, от неё никакого запаха алкоголя не было. Не то что пьяной Марину не видел, а даже выпившей. Если не считать того, что она меня заливала раза четыре, вполне нормальная женщина, я с ней всегда был в нормальных отношениях.

По словам нашего собеседника, Хлебникова в их доме проживала с 1995 года. Когда-то ей принадлежал весь четвёртый этаж.

– Она даже перехватила какие-то хозяйственные помещения, и правильно сделала, – продолжает сосед звезды. – Ремонт у неё шёл три года. Всех соседей, конечно, он доставал. Рабочие Марины нам тогда весь лифт изуродовали. Но потом она, правда, привела его в порядок за свои деньги. А ещё, она сделала крыльцо. Позже она продала одну из своих квартир – трёхкомнатную. Осталась жить в четырёхкомнатной. Дочь её видел всего несколько раз. А о том, что тут ещё живут и родители Марины, я даже и не знал до пожара.

Фото: Instagram: @marina_hlebnikova_official

Во время общения с «Собеседником» никто из соседей Марины Хлебниковой не сказал о ней ни одного плохого слова.

– В прессе сейчас пишут всякие гадости, будто бы у неё дома постоянно были какие-то компании, – говорит ещё один сосед артистки. – Это неправда. Все соседи Марину любят. Никто на неё никогда не жаловался. Но она дома нечасто бывала: приехала-уехала.

Однако она с большим вниманием относилась к тому, что происходит у нас, как живут соседи. К примеру, рядом с нашим домом был раньше небольшой садик. За ним следила женщина по имени Валентина (её сейчас уже нет в живых). Так вот Марина ей деньги платила за то, что та за растениями ухаживала. Да и звёздной болезни никогда мы у Марины не наблюдали, она очень добрая женщина! Дай бог, чтобы наша соседка выжила и выздоровела!

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