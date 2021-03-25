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«Хлебниковой могли плеснуть в лицо горючей жидкостью» – источник «Собеседника»

А адвокат Сергей Гроза считает странным засекречивание информации о состоянии певицы

Фото: Global Look Press

Пятничным вечером в столичном районе Северное Бутово произошёл пожар, в котором пострадала Заслуженная артистка РФ Марина Хлебникова. Певица была доставлена в институт Скорой Медицинской помощи им. Склифосовского. Пациентка находится в коме, её подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких.

До сих пор выдвигалось несколько версий этой огненной драмы: к несчастью могли привести как незатушенная сигарета, так и неисправная проводка. Но специалисты по подобным травмам придерживаются иного мнения – возможно в лицо поп-дивы была направлена воспламеняющая жидкость, которая мгновенно уничтожила 30 процентов кожи.

В последнее время эстрадная певица переживала не лучшие времена в своей жизни, она потеряла близкого человека, приходила в себя после сложной травмы, ухаживала за тяжелобольных отцом, прикованным к постели. С мамой у Хлебниковой отношения были сложные, дочь жила на даче.

– Это жуть, что творилось с Маришей, – рассказывала мне соседка Хлебниковой, которая стала по сути единственным человеком, которому она была нужна. – На лето я всегда уезжаю в Сочи, у меня есть, где остановится, – рассказывает Инна Алексеевна.

«Маринка, поедем со мной, – уговаривала я её, – отвлечёшься, в море покупаешься». Но она не реагировала, будто её что-то так надломило, что лишило вообще реакции на происходящее. На тумбочке лежало сильнодействующее снотворное. «Марина, неужели ты пьёшь эти препараты, зачем они тебе?» спрашивала я. – «Инна, я уснуть не могу».

Что могло произойти в тот вечер в квартире поп-дивы 90-х, выяснит следствие. Как свидетельствует наш источник, у Марины Хлебниковой пострадала исключительно верхняя часть туловища, дыхательные пути, молочные железы, голова, что показывает на целенаправленность чьих-то действий.

– В Хлебникову могли плеснуть воспламеняющейся жидкостью, причём с близкого расстояния, явно целясь в лицо, – объясняет осведомитель, пожелавший остаться инкогнито. – Кроме психотропных препаратов и алкоголя в крови обнаружены ещё препараты, которые назвать сейчас не могу по ряду причин.

В этой истории пока только сплошные вопросы. Сведения о Марине в стационаре взяты под особым контроль руководством «Склифа», они засекречены. Все комментарии по поводу состояния больной могут предоставляться исключительно по разрешению Минздрава.

За разъяснениями я обратилась к адвокату Сергею Грозе.

Сергей Гроза

– Сергей Владимирович, как скоро можно определить: пожар случился по бытовой халатности или это был поджог?

– Пожары – это отдельная категория дел, Мариана. Сегодня в пожарных структурах есть отдел, который определяет, поджог это был или произошло возгорание, которое стало причиной пожара. Там работают профессионалы, которые определяют это в считаные часы. Если пожарные эксперты подтверждают информацию, что это поджог, а в данном случае имеются ещё и тяжкие телесные повреждения, то к этому делу сразу же обязательно подключится Следственный комитет.

– Имеет ли право лечебное учреждение засекречивать информацию от прессы?

– Пострадавшая является публичным лицом, и состояние Марины Арнольдовны Хлебниковой людям не безразлично, что надо учитывать. Они переживают за любимую артистку и нуждаются в правдивой информации. Я в первый раз сталкиваются с такой формулировкой, что вся информация в стационаре засекречена, и получить данные о состоянии здоровья пациента можно только через Минздрав. Если это действительно так, то значит, следственные органы уже определили, что это преступление, поэтому информация закрыта в интересах следствия и тогда в ближайшее время появится информация о возбуждении уголовного дела.

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