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Певица Марина Хлебникова находится в тяжелом состоянии, ее госпитализирована после пожара

По предварительным данным, артистка могла заснуть с непотушенной сигаретой

Фото: Instagram @marina_hlebnikova_official

После пожаре в доме на улице Ратной в Москве певицу Марины Хлебникову госпитализировали в тяжелом состоянии в НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского, сообщает телеканал «360» со ссылкой на источник.

«Врачи оценивают состояние Хлебниковой как "тяжелое, но стабильное"», – рассказал собеседник телеканала. 

Помимо певицы в квартире в момент пожара находились родители Хлебниковой и ее дочь, которые не пострадали.

По предварительным данным ТАСС, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем при курении (она могла заснуть с непотушенной сигаретой), певицу госпитализировали с ожогами. 

Как сообщили в МЧС, площадь возгорания составила 10 кв. м, пожар был потушен в 22:51.

Марине Хлебниковой 56 лет, она является заслуженной артисткой России, певицей и ведущей. Известность она получила в 90-ые годы. Главными ее хитами стали такие песни как «Чашка кофею» и «Солнышко мое, вставай!»

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