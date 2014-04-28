«Лучше красивая девушка, чем Депардье с лошадиной рожей»: россияне по-доброму приняли российское гражданство Наталии Орейро

На официальном интернет-портале правовой информации опубликован указ президента России, в котором перечислены 30 имен иностранцев, которые сейчас получают российское гражданство.

Под двадцатым номером в списке числится уроженка Уругвая Орейро Иглесиас Наталия Мариса. Та самая звезда сериала «Дикий ангел», покорившем российского зрителя в конце девяностых. Гражданство выдано и ее сыну 2012 года рождения.

О том, что певица и актриса планирует стать гражданкой России, она рассказывала еще в 2020 году в шоу Ивана Урганта. Наталия Орейро часто приезжает в Россию с концертами, а в 2018 году даже записывала специальный гимн к мундиалю, где исполняла припев на русском языке. Певица отшучивалась, что она самая русская среди всех иностранцев.

Судя по комментариям в соцсетях, россияне новой согражданке оказались в целом рады. «Она постоянно в любви к России признается. Пусть живёт. Ещё бы русских по средним азиям собрать, желающих. И упростить им получение гражданства. Люди годами ждут», – пишет «ВКонтакте» Игорь Мамонов. «Пусть уж лучше красивая девушка, чем Депардье с лошадиной мордой», – пишет Анатолий Секретарев. Некоторые уже пророчат Орейро место в будущем созыве Госдумы.

Даже в сообществах правого политического толка новость приняли без особой агрессии:

«Всё просто: у неё тут, скорее всего, заработок на всяких концертах и корпоративах самый большой. Часто на всяких спонсируемых властью, кстати. Может и напрямую попросили принять власть имущие. Многие же не догоняют, что это уже давно не звезда первого масштаба и живут своим временем молодости. Типа, вау, Орейро россиянкой стала – значит страна авторитет имеет и т.п. В общем, особенности маргинальной политики»

, – пишет Иван Миронов в сообществе «Alt-Right»

«А своим из ближнего зарубежья гражданство дают только через пять лет», – жалуется на обстоятельства Вячеслав Каретников.

«Как быстро получить гражданство РФ? Очень просто: нужно просто попросить гражданство у Путина. Не благодарите»

, – отшучиваются администраторы сообщества «Вестник мигранта и путешественника».

С 2011 года в России гражданство получили по особому указу итальянский дирижер Фабио Мастранджело, актер Жерар Депардье, музыкант Теодор Курентзис, кинозвезда Стивен Сигал. Не так давно Путин издал указ о признании гражданином РФ актера Милоша Биковича.