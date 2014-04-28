Логотип Sobesednik.ru
Сегодня, в 8:01

«Лучше красивая девушка, чем Депардье с лошадиной рожей»: россияне по-доброму приняли российское гражданство Наталии Орейро

О желании стать гражданкой РФ певица сообщала еще в 2020 году

Фото: стоп-кадр YouTube «Русское радио»

На официальном интернет-портале правовой информации опубликован указ президента России, в котором перечислены 30 имен иностранцев, которые сейчас получают российское гражданство.

Под двадцатым номером в списке числится уроженка Уругвая Орейро Иглесиас Наталия Мариса. Та самая звезда сериала «Дикий ангел», покорившем российского зрителя в конце девяностых. Гражданство выдано и ее сыну 2012 года рождения.

О том, что певица и актриса планирует стать гражданкой России, она рассказывала еще в 2020 году в шоу Ивана Урганта. Наталия Орейро часто приезжает в Россию с концертами, а в 2018 году даже записывала специальный гимн к мундиалю, где исполняла припев на русском языке. Певица отшучивалась, что она самая русская среди всех иностранцев.

Судя по комментариям в соцсетях, россияне новой согражданке оказались в целом рады. «Она постоянно в любви к России признается. Пусть живёт. Ещё бы русских по средним азиям собрать, желающих. И упростить им получение гражданства. Люди годами ждут», – пишет «ВКонтакте» Игорь Мамонов. «Пусть уж лучше красивая девушка, чем Депардье с лошадиной мордой», – пишет Анатолий Секретарев. Некоторые уже пророчат Орейро место в будущем созыве Госдумы.

Даже в сообществах правого политического толка новость приняли без особой агрессии:

«Всё просто: у неё тут, скорее всего, заработок на всяких концертах и корпоративах самый большой. Часто на всяких спонсируемых властью, кстати. Может и напрямую попросили принять власть имущие. Многие же не догоняют, что это уже давно не звезда первого масштаба и живут своим временем молодости. Типа, вау, Орейро россиянкой стала – значит страна авторитет имеет и т.п. В общем, особенности маргинальной политики»

, – пишет Иван Миронов в сообществе «Alt-Right»

«А своим из ближнего зарубежья гражданство дают только через пять лет», – жалуется на обстоятельства Вячеслав Каретников.

«Как быстро получить гражданство РФ? Очень просто: нужно просто попросить гражданство у Путина. Не благодарите»

, – отшучиваются администраторы сообщества «Вестник мигранта и путешественника».

С 2011 года в России гражданство получили по особому указу итальянский дирижер Фабио Мастранджело, актер Жерар Депардье, музыкант Теодор Курентзис, кинозвезда Стивен Сигал. Не так давно Путин издал указ о признании гражданином РФ актера Милоша Биковича

Поделиться статьей
Комментарии для сайта Cackle
Персона
Дмитрий Быков 6 дней назад

Роман Баданин*: Россияне готовы оплачивать расследования про коррупцию

Шоу-бизнес 14 часов назад

Наталья Орейро получила российский паспорт после обращения к Путину

Культура и ТВ 14 часов назад

Российский фильм о девушке из Северной Осетии выдвинут на «Оскар»

Шоу-бизнес 15 часов назад

Наталья Ветлицкая рассказала, как могут обогатиться невакцинированные люди

Шоу-бизнес 15 часов назад

Егор Крид обиделся на юных поклонников, обозвавших его дедом

Шоу-бизнес 15 часов назад

Актёр Иван Николаев: Светличная никуда не пропала, а просто переехала

Шоу-бизнес 15 часов назад

Моргенштерн назвал Навального «проектом мученика», а отравление и лишение свободы – пиаром

Культура и ТВ 17 часов назад

Тамара Сёмина: День рожденья встречаю в одиночестве, но с утра принимаю звонки

Шоу-бизнес 17 часов назад

Алеся Кафельникова рассказала, как отец запрещал ей общаться с матерью до 7 лет

Культура и ТВ 19 часов назад

Новое театральное пространство откроет свои двери в «Ночь искусств»

Шоу-бизнес 19 часов назад

Мама Моргенштерна разговаривает с молекулами и верит в инопланетян

Культура и ТВ 20 часов назад

Людмила Поргина боится за свою жизнь

Спорт 20 часов назад

Майк Тайсон вернется на ринг в начале 2022 года, его соперником может стать блогер с Youtube

Культура и ТВ 23 часа назад

Фестиваль гнева

Культура и ТВ 1 день назад

И либералы кровавые в глазах

Шоу-бизнес 1 день назад

Психиатр предположил, что Андрея Губина пора госпитализировать недобровольно

Культура и ТВ 1 день назад

Не стало Александра Рогожкина

Шоу-бизнес 1 день назад

Марина Зудина: «Несколько дней жила с голосом Носкова»

Культура и ТВ 1 день назад

«Он был кошмарно недооценен»: Умер режиссер «Особенностей национальной охоты»

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика