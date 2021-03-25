"Фигура мужчины": Звезду КВН Елену Борщеву раскритиковали за фото в купальнике

Высокая, худощавая девушка с забавными чертами лица и всегда оттопыренными ушами – именно такой ее запомнили миллионы поклонников самой популярной телеигры в России.

Сегодня Борщева - актриса кино и телевидения, поэтесса и мать двух замечательных дочерей. Примечателен и тот факт, что Елена Хульевна Санта-Мария Герра (именно под этим псевдонимом актриса принимала участие в большинстве юмористических шоу – прим.) в августе, как и многие российские знаменитости, отдыхает перед началом нового телевизионного сезона. Причем, судя по снимкам артистки в социальной сети Instagram, роскошным курортам Италии, Греции или Мальдив она предпочитает скромный речной отдых в Калуге.

Именно на одном из пляжей российского города и была сделана новая фотография, появившаяся в аккаунте Борщевой на минувших выходных. На этом снимке юмористка позирует на берегу реки в строгом черном моно-купальнике.