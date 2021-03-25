"Фигура мужчины": Звезду КВН Елену Борщеву раскритиковали за фото в купальнике
Елена Борщева сама называет себя "легендой КВН", и в этом не столько иронии, сколько правды.
Высокая, худощавая девушка с забавными чертами лица и всегда оттопыренными ушами – именно такой ее запомнили миллионы поклонников самой популярной телеигры в России.
Сегодня Борщева - актриса кино и телевидения, поэтесса и мать двух замечательных дочерей. Примечателен и тот факт, что Елена Хульевна Санта-Мария Герра (именно под этим псевдонимом актриса принимала участие в большинстве юмористических шоу – прим.) в августе, как и многие российские знаменитости, отдыхает перед началом нового телевизионного сезона. Причем, судя по снимкам артистки в социальной сети Instagram, роскошным курортам Италии, Греции или Мальдив она предпочитает скромный речной отдых в Калуге.
Именно на одном из пляжей российского города и была сделана новая фотография, появившаяся в аккаунте Борщевой на минувших выходных. На этом снимке юмористка позирует на берегу реки в строгом черном моно-купальнике.
«Сделать фото в купальнике. Поняла, что лето уже заканчивается, а потому исправилась», - написала артистка, добавив, что по ту сторону объектива стоит ее младшая дочь Ума, которая и запечатлела этот кадр.
Казалось бы, несмотря на в чем-то комичную внешность, Елена Борщева все-таки может похвастать стройной фигурой без единого намека на недостатки. Этот факт подметили и многие пользователи в комментариях:
«Фигура, всем женщинам на зависть»
«Лена, отличная форма»
«Красивые ножки! Тоже хочу так же», - пишут они.
Вот только без критики в этот раз не обошлось. Причем, хейтеры в комментариях под постом актрисы выбрали довольно странный тон, назвав ее фигуру недостаточно женственной. Нашлись и те, кто заявил, что после славного прошлого артистки в КВН ее супругу, видимо, очень сложно с ней уживаться. На чем именно построены эти догадки, никто, разумеется, не уточнял.
«Меня это фото приводит к ассоциации – фигура мужчины. Уж простите. Ничего женственного»
«Елена, вот смотрю я на Вас, вспоминаю участие в КВН и Comedy Woman, и не представляю, как с Вами можно общаться серьёзно. У мужа должны быть стальные нервы», - пишут критики.
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Рубрика: Шоу-бизнес