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Капитан команды КВН "Сборная РУДН" Сангаджи Тарбаев возглавил столичный список партии "Новые люди" в Госдуму

Экс-капитан команды КВН "Сборная РУДН" Сангаджи Тарбаев возглавил списки партии "Новые люди" в Государственную Думу от Москвы и Санкт-Петербурга. Его выдвижение поддержали на федеральном съезде партии, который прошёл в Москве 4 июля

Выпускник РУДН телепродюсер и общественный деятель Сангаджи Тарбаев живет в Москве 22 года. В карьере Сангаджи есть как успешные кейсы в медиа-бизнесе – он являлся генеральным продюсером «Yellow, Black and White» и продюсером промоутерской компании «Fight Nights Global». Так и работа на госслужбе – Тарбаев был членом Общественной палаты и заместителем председателя правительства Калмыкии. 

– Политики и власть должны мгновенно реагировать на запросы общества. Как могут оперативно реагировать люди, которым, чтоб принять решение, нужно сто раз посоветоваться с начальством выше…Нам нужны независимые и уверенные в себе люди в парламенте, – считает Тарбаев.

Госдума становится следующей страницей в жизни Сангаджи. Партию «Новые люди» он выбрал за свежий подход, честность и свободу.

– Я не сразу принял это решение. Поворотным моментом стал разговор с лидером партии Алексеем Нечаевым. Я спросил, смогу ли высказываться по всем близким мне вопросам, Алексей ответил: «Конечно, мы же строим новую партию». Мне очень нравятся Новые люди за горизонтальные связи и ответственную свободу», – отметил он в своем выступлении.

Сангаджи Тарбаев уверен, что в либерально настроенной Москве Новым людям удастся набрать 7-8%. В Госдуме он планирует заниматься вопросами межнациональных отношений, медиасферы и молодежной политики.  

– Есть известный принцип: «Боишься, не делай, а делаешь, не бойся». Я уже делаю! Мне не стыдно ни за один год из 22 лет своей жизни в Москве. Я уверен, что и про этот этап я буду рассказывать с гордостью, – подчеркнул политик.

Напомним, что в общефедеральной части списка два человека – лидер партии Алексей Нечаев и его советник, бывший мэр Якутска Сардана Авксентьева. Кроме этого, выдвинуты кандидаты по 37 территориальным группам – всего 239 кандидатов. Также партия «Новые люди» выдвинула 215 кандидатов по одномандатным округам.

Очередной съезд партии запланирован на 22 августа. 

Рубрика: Политика

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