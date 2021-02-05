"Бросил меня беременную": вскрылись подробности грязной измены звезды КВН

Экс-супруга актера Максима Бобкова, игравшего в команде КВН «Утомленные солнцем», впервые рассказала о семейной трагедии.

Вот уже несколько лет 42-летний актёр и шоумен Максим Бобков добивается через суд свиданий с 8-летней дочерью Анастасией. Артист уверяет, что бывшая супруга Татьяна прячет от него дочь, всячески препятствуя их общению.

Все это время бывшая супруга звезды КВН хранила молчание и никак не комментировала конфликт. И лишь недавно она решилась дать интервью и пришла на новое ток-шоу «Близкие люди» на канале «Россия-1». За кулисами шоу побывал и корреспондент Sobesednik.ru.

За кулисами молодая мама не скрывала: ее возмутило поведение бывшего возлюбленного, который через Верховный суд добивается передачи ему дочери Насти. Женщина уверяет, что Максим затеял суды с целью отнять у нее дочь. Татьяна заявляет: популярный артист скрывает свой истинный официальный доход, чтобы не платить полную сумму алиментов. На сегодняшний день бывшая жена получает от него на дочь всего 10 тысяч рублей в месяц.

Татьяна утверждает, что Максим бросил ее вскоре после свадьбы // фото: личный архив

– Максим рассказывает не ту правду, которую знаю я, – объяснила Татьяна. – Мы были счастливой семьей лишь 8 месяцев после свадьбы, которая состоялась в 2010 году. Я вышла замуж по любви, когда была беременна. Но Максим тогда думал не о семье. Он решил учиться и поступил в ГИТИС. Вскоре стал встречаться с однокурсницей по театральному институту.

Поздние приходы, звонки – женщина всегда такие моменты чувствует…

Имя женщины, которая разрушила их семью, Татьяна впервые назовёт на телешоу. Тогда разрыв с Бобковым стал настоящей трагедией.

– Он отвез меня в Тулу, где я и осталась рожать и жить с мамой, – заявила Татьяна. – Больше Максим за мной не приехал. Он написал прощальное письмо, которое я собираюсь обнародовать на телепрограмме.

Максим рассказывает, что я не даю ему видеться с дочерью, – продолжает бывшая супруга. – На самом деле я исполняю решение суда: папа может приезжать в установленное время, что он и делает. Я впервые согласилась на интервью лишь потому что мне надоело смотреть о программы, где меня и мою маму обливают грязью. Мы давно с Максимом не близкие люди , но это не даёт ему повод говорить обо мне откровенную ложь.