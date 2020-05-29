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"Сильно не хватает": Родион Газманов прокомментировал слухи о романе с Началовой

Сын Олега Газманова отреагировал на слухи об отношениях со звездой, которая скоропостижно скончалась в 2019 году

Фото: Global Look Press

Сын известного российского певца Олега Газманова – 40-летний Родион Газманов – ни разу в жизни не был женат, между тем пресса регулярно приписывает артисту самые разные романы, в том числе и с коллегами по цеху. К примеру, в свое время ходили слухи о том, что Родион Газманов состоит в отношениях с ныне покойной Юлией Началовой.

К слову, побывав в студии ток-шоу «Судьба человека» и пообщавшись с ведущим Борисом Корчевниковым, наследнику Газманова пришлось комментировать слухи о романе с артисткой, скоропостижно скончавшейся весной 2019 года.

«Юля всегда была потрясающая, разумеется. Великая артистка. Очень интересный, но в то же время непростой человек. Мы с ней были давно знакомы. Я тогда еще в школе учился. Мы вместе спели «Нарисовать мечту». Это песня моего отца и мы ее исполняли на его концерте. Для нас с Юлей это стало знаковым. Я бываю часто на вокальных конкурсах и эту песню участники исполняют по 5-6 раз бывает. То есть она точно зашла в народ», – подчеркнул Родион.

Кроме того, Газманов-младший добавил, что в последние годы перед смертью Началовой они с певицей общались не так часто.

«Нас судьба еще с детства разбросала. Мне было известно о ее болезни и о том, что ей очень нелегко. Полагаю, все понимали, чем это закончится. У нее были определенные проблемы со здоровьем. Но у нее было все впереди. Сейчас ее сильно не хватает», – добавил артист.

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