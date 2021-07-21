Польские певицы записали гимн за право на аборт на мотив песни группы t.A.T.u.

В Польше продолжается противостояние сторонников движения за права на аборт с властями. С начала года в стране существенно ограничили доступность прерывания беременности по решению Конституционного суда.

Сейчас женщина может получить доступ к процедуре аборта в государственной клинике, если зачатие произошло в результате изнасилования, инцеста или существует угроза жизни роженице.

Из списка было изъято показание о прерывании беременности в случае обнаружения патологии развития плода. Аборт по социальным показаниям или в связи с неготовностью к родительству не рассматривается ни на каком из сроков.

В Польше проходили массовые протесты, кадры с которых в том числе попали в клип трех местных звезд, снятый на мотив песни российской группы t.A.T.u. «Я сошла с ума». Песню назвали одним из слоганов продолжающегося протеста в поддержку женщин – «Ты не останешься одна».