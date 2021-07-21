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Польские певицы записали гимн за право на аборт на мотив песни группы t.A.T.u.

Сами t.A.T.u. дважды выступали против абортов в середине нулевых

Фото: Скриншот с видео на YouTube

В Польше продолжается противостояние сторонников движения за права на аборт с властями. С начала года в стране существенно ограничили доступность прерывания беременности по решению Конституционного суда.

Сейчас женщина может получить доступ к процедуре аборта в государственной клинике, если зачатие произошло в результате изнасилования, инцеста или существует угроза жизни роженице.

Из списка было изъято показание о прерывании беременности в случае обнаружения патологии развития плода. Аборт по социальным показаниям или в связи с неготовностью к родительству не рассматривается ни на каком из сроков.

В Польше проходили массовые протесты, кадры с которых в том числе попали в клип трех местных звезд, снятый на мотив песни российской группы t.A.T.u. «Я сошла с ума». Песню назвали одним из слоганов продолжающегося протеста в поддержку женщин – «Ты не останешься одна».

«То, что происходит в Польше, выходит за рамки приличия. Это наш художественный манифест по этому поводу. Мы довольно долго ждали всех прав на песню, поэтому песня вышла немного поздно», – объясняет несвоевременное появление песни одна из исполнительниц Ina.

Текст песни довольно пафосный, за что его уже упрекнули некоторые комментаторы на YouTube:

«Вы забираете наши права, вы забираете наше право на свободу слова, вы забираете наше счастье. Мы говорим прямо: с нас хватит. Мы не позволим подавить себя. Это то, за что мы боремся»

, – поется в одном из куплетов.

Также в композиции используется межнациональный феминистский лозунг «Моё тело – моё дело» и символ красной молнии, используемый на женских митингах в Польше.

Занятно, что у группы t.A.T.u. хоть и был «освободительный» флер, но вместе с тем проект оставался коммерческим и дважды дуэт выступал против абортов. Впервые, когда исполнил песню «Happy Birthday» с рэпером Flipsyde. А позже в клипе «Белый плащик», где Лена Катина расстреливает беременную партнершу по группе Юлю Волкову. При этом сама Юлия Волкова делала аборт дважды.

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