РПЦ: От ребенка, зачатого в результате изнасилования, тоже можно получить радость

Очередное высказывание за ограничение репродуктивных прав женщин прозвучало со стороны священнослужителя. Председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата РПЦ, митрополит Иларион Волоколамский.

Духовный представитель заявил, что церковь не одобряет факт аборта, совершенного женщиной даже в случае, если зачатие произошло в результате изнасилования.

«Нерожденный младенец - это все равно уже младенец, это человек, это живое существо. Каждый такой человек имеет право на рождение. Церковь последовательно выступает против абортов»

, – повторяет религиозные постулат религиозный служитель.

По словам Волоколамского, часто женщины получают радость и от ребенка, полученного в таких насильственных обстоятельствах.

Ранее патриарх Кирилл призвал женщин, которые столкнулись с незапланированной беременностью, не делать аборты, а вынашивать детей и приносить их в церкви.