Сегодня, в 18:09

РПЦ: От ребенка, зачатого в результате изнасилования, тоже можно получить радость

Сотрудники РПЦ последовательно выступают против абортов в любых обстоятельствах

Фото: Global Look Press

Очередное высказывание за ограничение репродуктивных прав женщин прозвучало со стороны священнослужителя. Председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата РПЦ, митрополит Иларион Волоколамский.

Духовный представитель заявил, что церковь не одобряет факт аборта, совершенного женщиной даже в случае, если зачатие произошло в результате изнасилования.

«Нерожденный младенец - это все равно уже младенец, это человек, это живое существо. Каждый такой человек имеет право на рождение. Церковь последовательно выступает против абортов»

, – повторяет религиозные постулат религиозный служитель.

По словам Волоколамского, часто женщины получают радость и от ребенка, полученного в таких насильственных обстоятельствах.

Ранее патриарх Кирилл призвал женщин, которые столкнулись с незапланированной беременностью, не делать аборты, а вынашивать детей и приносить их в церкви.

Персона
Общество 2 дня назад

Виталий Игнатенко: Мы идем в правильном направлении. Но оно очень тяжелое

Общество 3 часа назад

Что сейчас происходит в главной ковидной больнице страны

Общество 6 часов назад

Потеря клиентов, выручки, штрафы: Как рестораторы готовятся к ограничениям в Москве

Здоровье и дом 7 часов назад

Сколько на самом деле сейчас умирают от ковида?

Общество 3 дня назад

Эксперт предупредил о взрывном росте контрабанды после пандемии

Общество 4 дня назад

Соавтор "Что? Где? Когда?" перед пандемией выписала себе 18 млн рублей дивидендов

Общество 44 минуты назад

"Разработчикам большой привет!": москвичка рассказала о сложностях с получением QR-кода для входа в кафе

Политика 1 час назад

Правозащитница: В списке для прямой линии Путина ни одного вопроса про прививки

Общество 1 час назад

Мать четверых детей, которую выволокли из МФЦ за отказ надеть маску, пожаловалась в СК на полицейских

Общество 3 часа назад

Мужчина умер спустя десять минут после вакцинации от COVID-19 препаратом AstraZeneca

Общество 3 часа назад

Путин поручил правительству до 15 июля обеспечить вакцинацию мигрантов от COVID-19

Общество 3 часа назад

Что сейчас происходит в главной ковидной больнице страны

Общество 5 часов назад

В Москве побит температурный рекорд, в ближайшие часы ожидается буря и град

Общество 5 часов назад

Как защитить свои права тем, кто не вакцинирован

Политика 5 часов назад

Коктейль Яшина

Политика 5 часов назад

"Понижение звезд": В России начнут экономить на гостиницах для депутатов

Общество 6 часов назад

Потеря клиентов, выручки, штрафы: Как рестораторы готовятся к ограничениям в Москве

Здоровье и дом 7 часов назад

Сколько на самом деле сейчас умирают от ковида?

Общество 7 часов назад

Новости к утру 27 июня: Жаркий июль и Буланова в Госдуме

Общество 7 часов назад

Самый опасный в мире вирус для людей обнаружили в Индии

Общество 7 часов назад

В России с 1 июля вырастут цены на коммунальные платежи и на табачные изделия

Общество 17 часов назад

Больной раком: Врачи-барыги раскручивают онкопациентов на миллионы рублей

Политика 1 день назад

Кандидата в депутаты забрали в полицию за несогласованную избирательную кампанию

Общество 1 день назад

Собянин ревакцинировался, а людям до сих пор нельзя. Симоньян даже пожаловалась в Минздрав

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика