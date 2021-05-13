Патриарх Кирилл призвал женщин вместо аборта рожать ребенка и нести его в церковь

Если женщина забеременела и может родить ребенка, но при этом не готова воспитывать его, то вместо аборта ей предлагается сдать чадо на воспитание в Русскую православную церковь. Об этом заявил патриарх московский и всея Руси Кирилл.

«Если вы не можете воспитать ребенка, но вы его родили или готовы родить, не убивайте ребенка, родите и отдайте нам, церкви, и мы сделаем все, чтобы воспитать и поднять на ноги ваше дитя»,

— заявил патриарх на официальном YouTube канале РПЦ (цитата по ТАСС).

Он также заверил, что церковь позволит матерям навещать своих детей и даже будет всячески способствовать укреплению таких семей, «пусть и неполных, но имеющих ценность и пред Богом, и в отношении ко всему нашему Отечеству».

Отмечается, что среди структур РПЦ сейчас существует 350 сестричеств милосердия, а также 77 приютов для беременных и матерей с детьми. В какой форме в этом случае будут осуществляться опека над ребенком, переданным на попечение церкви, не уточняется.