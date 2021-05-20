РПЦ: Использование абортированного материала при создании вакцины – не греховно

Сретенская духовная академия раскритиковало идею о том, что вакцинация есть «принятие печати антихриста» и выступила против распространения «ложных учений» о тайном чипировании посредством специфической профилактики заболеваний.

Такие выводы сделаны в итоговом документе круглого стола «Вакцинация: этические проблемы в свете православного вероучения», на который обратили внимание журналисты АГН «Москва».

Кроме того, духовники сошлись во мнение, что использование эмбриональных клеток при создании вакцин от коронавируса не является грехом.

«В настоящее время, в случае отсутствия доступной альтернативы, имея в виду угрозу для здоровья и жизни людей от коронавирусной инфекции COVID-19, православный человек, использующий вакцину от этой болезни, созданную или тестированную с применением эмбриональной человеческой клеточной культуры, не сопричастен греху аборта, в результате которого была создана эта клеточная культура», – констатируется в документе.

Также духовенство настаивает, что православные люди сами вправе решать, какой именно препарат им использовать для того, чтобы уберечь свои душу и тело от болезненной напасти.