Привитый от ковида патриарх Кирилл заявил, что от святыни нельзя заразиться

Официальный сайт РПЦ опубликовал обращение патриарха Кирилла на заседании священного синода, прошедшего 13 апреля.

В нем священнослужитель говорил о вызовах пандемии коронавируса и необходимости соблюдения санитарных норм во всех религиозных мероприятиях РПЦ. При этом Владимир Гундяев отметил, что причащения не могут быть опасными с точки зрения заражения COVID-19.

Часть одухотворенного обращения о неподверженности святыни инфекциям достойна того, чтобы быть воспроизведенной полностью.

«Мы ни в коем случае не подвергаем сомнению целительную силу Святых Христовых Таин, — говорит патриарх. — И доказательством служит то обстоятельство, что после причащения наши диаконы потребляют Святые Дары из общей Чаши, и ни один из них не заболел и никогда не заболеет. А там, где нет диаконов, — священнослужители, в том числе ваш недостойный Патриарх и Предстоятель, когда совершает Божественную литургию в своем крестовом храме. Там тоже есть паства, которая причащается, и после Божественной литургии, поскольку я служу без диакона, я потребляю Святые Дары без всякого сомнения, с полной уверенностью в том, что, причащаясь Тела и Крови Христовой, мы причащаемся великой святыне, которая не подвержена никакой инфекции, никакому злу, потому что это есть Святая, которая преподается святым»

При этом патриарх признал, что духовенство потеряло нескольких своих служителей из-за коронавирусной инфекции.

Также сегодня стало известно, что сам Владимир Гундяев привился одной из российских вакцин от коронавируса. Об этом «РИА Новости» писали со ссылкой на синодальный отдел по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ.