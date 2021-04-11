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На канале "Спас" призвали завести уголовное дело против поддержавшего Навального священника

Политика
15:20, 11 апреля 2021

На канале "Спас" призвали завести уголовное дело против поддержавшего Навального священника
Фото: Instagram и стоп-кадр YouTube
Фото: Instagram и стоп-кадр YouTube

На канале Русской православной церкви «Спас» осудили выступление московского священника Алексея Уминского, выступившего за оказание медицинской помощи оппозиционеру Алексею Навальному, который отбывает срок в покровской ИК-2.

Алексей Уминский выложил видео, где, представившись священником РПЦ, напомнил слова Христа, «который призывает к каждому человеку, находящемуся за решеткой, относиться, как к нему самому».

 

После этого в эфире канала «Спас» политолог, доцент РАНХиГС Сергей Карнаухов призвал начать в духовенстве серьезные зачистки среди потакающих, как он выразился, «оранжевым революциям» священников: «Если Русская православная церковь – моя церковь – не начнет заниматься совершенно трезво и хладнокровно борьбой с цветными технологиями внутри православных приходов, если не начнет внимательнейшим образом отслеживать сигналы из таких приходов, то мы очень много в ближайшее время претерпим от священников, которые будут становиться основными игроками против даже не церкви, а конституционного строя России».

В пример политолог приводит случай, когда батюшка укрывал от омоновцев в церкви участников митингов на Тверской улице в Москве: «Кого мы должны спасать? Людей, которые поливают газовыми баллончиками парней, которые защищают родину от этой нечисти всей?»

Карнаухов, не приводя, впрочем, никаких доказательств своим словам, убеждает зрителей, что Алексей Уминский выступает с подобными заявлениями, поскольку якобы получает деньги от политика и предпринимателя Михаила Ходорковского: «Он одного Уминского вырастил, платит ему денег, и Уминский работает, как машина: надо Навального защищать – он защищает. Он понимает, что за Уминским стоят такие же хрупкие в духовном плане батюшки, которые граничат между атеизмом и экстремизмом. Для которых ехтинья, когда надо молиться за властей и воинства, это просто пустые слова».

Заключает свой спич политолог призывом использовать против Уминского статьи УК РФ: «Перед нами преступник фактически, только в рясе. Который занимается экстремизмом. Почему к нему не принимать уголовно-правовых мер?»

Диакон Андрей Кураев в личном ЖЖ назвал это выступление Карнаухова на телеканале «Спас» «образцовой пятиминуткой ненависти длительностью в 15 минут».

Теги: #Навальный #РПЦ #Уголовное преследование Навального

Рубрика: Политика

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