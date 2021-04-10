Немецкие депутаты отправили Навальному письмо. Они "полностью солидарны" с ним

Более десятка депутатов федерального парламента Германии от разных партий подписались под письмом, которое они отправили лидеру российской оппозиции Алексею Навальному, находящемуся в ИК-2 в Покрове. Они поддержали его и назвали условия его содержания «целенаправленной пыткой».

Как пишет Der Spiegel, в распоряжении которого находится копия документа, хотя формально у письма лишь один адресат — Алексей Навальный, — оно также предназначено российскому руководству, этот посыл открыто изложен «между строк», уверены в газете.

Навальному же депутаты Бундестага выражают свою поддержку: «[Мы хотим] выразить Вам признательность и полную солидарность. Мы хотим ободрить Вас», — пишут они. Также парламентарии заявляют, что намерены требовать от Совета Европы повлиять на российские власти с целью изменения условия содержания политика: его нынешнее заключение они расценивают как «целенаправленную пытку». Это «несовместимо с Европейской конвенцией по предупреждению пыток», уверены немецкие депутаты.

Чтобы сомнений в том, что письмо и правда дойдет до колонии в Покрове, не возникало, парламентарии направили электронную копию команде Навального.

Напомним, что комитет министров Совета Европы уже открыто признал, что решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) в отношении «дела Ив Роше», из-за которого Навальный сейчас находится в колонии (а его брат Олег Навальный ранее отбыл 3,5 года заключения), Россией исполнено не было. Тогда ЕСПЧ не нашел в обвинении признаков преступления.

Кроме того, ЕСПЧ ещё до этапирования Навального в колонию в качестве обеспечительной меры приказал России освободить главного критика Кремля, однако этого также сделано не было.