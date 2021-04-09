Защита Навального обратилась в ЕСПЧ из-за условий содержания политика

Условия содержания лидера российской оппозиции Алексея Навального в колонии ИК-2 в Покрове Владимирской области станут предметом изучения Европейского суда по правам человека. По крайней мере адвокат политика Ольга Михайлова рассказала Der Spiegel, что защита намерена обратиться в ЕСПЧ в этой связи.

«Мы пытаемся дальше, подали новые жалобы в ЕСПЧ, в которых мы указываем на условия Алексея в заключении, на недостаточную медицинскую помощь», — пояснила она журналистам.

Напомним, что, по последним данным, у Навального были выявлены две грыжи, хотя документального подтверждения этого диагноза или снимков МРТ защите и самому политику никто не предоставил. У него начали неметь руки. Оппозционер держит голодовку, требуя, чтобы ему позволили пригласить врача, как, он уверен, положено по закону.

Отметим, что согласно уже имеющемуся решению ЕСПЧ, Навальный сейчас вообще не должен находиться в колонии. Суд воспользовался 39-м правилом своего регламента и потребовал от России на время рассмотрения дела политика выпустить его из мест лишения свободы в рамках обеспечительной меры. В ЕСПЧ сочли, что заключение может угрожать жизни и здоровью Навального. Россия отказалась выполнять решение Европейского суда, хотя, согласно принятым на себя обязательствам, должна сделать это.