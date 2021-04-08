СПЧ проверит сообщения о туберкулёзе в колонии Навального

Глава президентского Совета по правам человека Валерий Фадеев пообещал проверить информацию о распространении среди заключенных колонии ИК-2 в Покрове, где находится политик Алексей Навальный, туберкулёза. Он посчитал нужным отметить, что к личности Навального это никак не относится, просто опасается эпидемии.

«Будем проверять информацию. Если это так, то это событие безотносительно Навального, тем более что колония в Покрове считается образцовой. В 90-х годах была страшная эпидемия туберкулеза в местах лишения свободы», — передаете его слова ТАСС.

О том, что трех человек из 15 членов его группы госпитализировали с туберкулезом сообщил сам Навальный через своих адвокатов.

Вопреки многочисленным жалобам Навального на отсутствие медицинской помощи, из-за чего оппозиционер даже держит голодовку, Фадеев заверил агентство, что едва ли кому-то из заключенных магнитно-резонансную томографию делали оперативнее: «Во Владимире был консилиум врачей, который рассматривал результаты анализов, МРТ», — заверил он. При этом самому Навальному долгое время ничего не сообщали и лишь накануне он узнал, что у него две грыжи. Это было озвучено на словах, никаких снимков или заключений предполагаемого консилиума или хотя бы одного врача Навальный или его представители не получали.