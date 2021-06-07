"Жалкая женщина!": ревнивая Макеева устроила Мальковой новый скандал

Актриса в очередной раз публично разругалась с бывшей женой нового мужа.

Анастасия Макеева, которая, казалось бы, уже добилась своего, выйдя замуж за Романа Малькова, продолжает цепляться к бывшей жене своего супруга. Почти ни один ее пост в соцсетях не обходится без колких высказываний в адрес брошенной с четырьмя детьми Светланы Мальковой.

Макеева неоднократно выносила на всеобщее обозрение переписку с экс-женой любимого, затем публично предлагала ей дружить семьями и водить ее на маникюр, а недавно похвасталась, что приедет на гастроли в город Любляна, где проживает женщина.

– Пока кто-то тратит свою жизнь на слежку за мной, калякает угрозы и плачет о своей скверной жизни, меня приглашают с гастролями в Любляну! Так что заедем в гости, ждите! И твои друзья, и вся культурная часть Любляны («культурная» – ключевое слово) будет мне аплодировать и восхищаться нашей работой! – не преминула уколоть соперницу Макеева.

Не постеснялась актриса и написать множество комментариев на странице старшего сына Романа, который оставил родную мать и переехал к Макеевой в Москву. И там нашлось много негативных слов в адрес Светланы, за что и Макееву, и 16-летнего юношу жестко раскритиковали читатели.

«Встать на сторону новой жены отца и в негативном ключе высказываться о матери – это просто за гранью добра и зла. Как же надо любить деньги уже с такого возраста!» – недоумевали читатели.

Недавно в одном из комментариев Макеева вновь прошлась по Светлане, упрекнув ее в том, что она не заботилась о муже и что, мол, в новом браке он, наконец, расцвел и стал по-настоящему счастливым.

Светлана тоже не смолчала и опубликовала саркастичный пост, удивившись тому, что счастливая Макеева никак не может оставить ее в покое.

«У меня у одной только ощущение, что Анастасия поженилась на мне?» – полюбопытствовала женщина.

В комментариях тут же поднялась буря ненависти и осуждения. Макееву называли «жалкой ревнивой женщиной», которая следит за каждым шагом бывшей жены своего новоиспеченного супруга.

«Не успокоится никак Макеева», «У нее какая-то болезненная страсть к вам», «Жалкая женщина, которая живет не в своей семье», «Она хочет себя убедить в том, что она хорошая. Но поступки говорят сами за себя...», «Света, Макеева ревнует, и эта ревность сводит ее с ума, я сразу говорила, что она одержима вами», «Что же ее прямо корежит от зависти? Разве так ведут себя счастливые любимые и любящие женщины?» – наперебой писали комментаторы.

Пользователи соцсетей – и осуждающие, и поддерживающие Макееву, пришли к выводу, что всем участникам этого «любовного спектакля» пора успокоиться и начать строить свое личное счастье.