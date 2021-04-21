"Алчная и жестокая женщина!": Макеева пригрозила забрать детей у жены своего любовника

"Прекратите этот позор! Оставьте женщину в покое! Это просто дно! Добить ее решили, отняв у нее детей?» – примерно такими комментариями сейчас пестрит Инстаграм-аккаунт актрисы Анастасии Макеевой.

Она закрутила роман с женатым мужчиной, который бросил свою супругу Светлану с четырьмя несовершеннолетними детьми.

Оставшись без средств к существованию, Светлана отправилась на телешоу, чтобы обнародовать информацию о муже-обманщике и призвать его к ответу. В ответ на это Анастасия Макеева опубликовала личную переписку своего возлюбленного Романа с детьми и брошенной женой.

Сначала Макеева назвала Светлану обиженной лгуньей, которая ходит по телеканалам, поливая соперницу грязью ради славы и денег.

А потом предложила ей перемирие. Однако, похоже, стороны еще долго не смогут прекратить публичную перепалку.

«Она угрожает выгнать родителей Романа из дома, который он построил для семьи», – сообщила Макеева.

А затем упрекнула соперницу за то, что та назвала ее бесплодной:

«Я вам скажу, бесплодием страдает 15% женщин, и все эти женщины не виноваты в своей ситуации. Светлана, проявляя свою добродетель, позволяет себе смеяться над болезнью, с короткой такие, как я, борются десятилетиями».

Затем Макеева опубликовала сообщения сына Светланы, который написал, что мама якобы выгоняет его из дома, и добавила, что ребенка нужно срочно вывозить в Москву.

Фото: Instagram

По словам Анастасии, ее возлюбленный – не альфонс и регулярно перечисляет деньги своим детям. Светлана же уверяет, что отец «задурманил» ребенку голову о сытой и беспроблемной жизни в Москве, поэтому тот ждет, когда его заберут. Вот только смогут ли воспитывать его Макеева с новым партнером, неизвестно.

«Анастасия! Остановись! – написала слезный пост супруга Романа. – Не унижайся ты так дальше и не унижай моих детей! Ну, выложила ты переписки, допустим на тебя я буду подавать за это в суд, но я-то только выиграю, пойми ты!

Ты понятия даже не имеешь зачем мой сын пишет это папе! Потому что он хочет в Москву жить, по тусовкам ездить, как папа, не учиться.

Фото: Instagram

Я не против, вы так сына задурманили, что он и в Словении забросил учебу и ждет когда купят ему билет. Вопрос, куда ему ехать? В притон?

Ты и понятия не имеешь о детях, а тем более уж о моих. О Боже! Мир сошел с ума! Рома, остановись сам и останови Макееву! Живите вы счастливо, никто не собирается тебя возвращать, что ж вам не живётся-то!

Выписки по счетам, судья запросил, зачем же кричать на всю страну, что ты содержишь детей. Ты же в суде алименты детям присвоил 30 тыс. на четверых, на своих любимых детей, по 7500 на каждого, только судья не дурак.

Да, и кстати, Рома, ты же в суды не ходишь, хочу сообщить, что нас наконец-то развели 12 апреля! Сохрани ради своих «любимых» детей светлые воспоминания о семье! Я прошу тебя! Не позволяй Макеевой ломать психику детей и поливать их мать грязью!»

Успокоившись, Макеева снова предложила Светлане перемирие и попросила не впутывать в скандал телевизионщиков:

«Света, я везде тебя разблокировала, телефон Романа ты тоже знаешь. Пиши, где и когда, и мы сядем за стол и будем договариваться о мире. Никаких издёвок, никакого сарказма, только здравый смысл и перемирие. Я открыта для тебя. Давай докажем сами себе и друг другу, что мы взрослые люди и можем договориться».

Фото: Instagram

Но большинство читателей Макеевой проявили женскую солидарность и встали на сторону брошенной матери:

«Настя, когда вас бросят с 4-мя детьми, тогда и поговорим! И посмотрим, как вы будете себя вести!» – пишут актрисе в комментариях.