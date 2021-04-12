"Проводник дьявола!" Рубальская врезала Макеевой за роман с женатым строителем

Анастасия Макеева не может нарадоваться счастливым изменениям в своей личной жизни. Месяц назад актриса получила предложение руки и сердца от своего возлюбленного Романа Малькова, который ради нее бросил жену и четырех детей. Однако не все рады такому счастью звезды. К примеру, поэтесса Лариса Рубальская очень резко отреагировала, когда узнала новом романе Макеевой.

Анастасия Макеева в свои 39 лет была замужем трижды. Первым ее мужем был актер Петр Кислов, который через какое-то время после развода с Анастасией женился на певице Полине Гагариной.

Вторым супругом Макеевой стал актер и композитор Глеб Матвейчук, с которым она прожила в браке шесть лет. Их расставание стало настоящим шоком для поклонников.

Макеева и Матвейчук прожили вместе 6 лет//фото: Global Look Press

Третьим мужем Анастасии стал адвокат Александр Сакович, но брак продлился чуть больше года.

Роман Мальков появился на горизонте актрисы в 2020 году, он занимается строительством. До недавнего времени Макеева скрывала своего спутника, так как опасалась «атаки прессы». Но сейчас все чаще и чаще Роман появляется на страничке актрисы в Instagram, несмотря на то, что в Словении проживает его пока еще законная жена Светлана и их четверо совместных детей.

Макеева собралась замуж за женатого мужчину//фото: Instagram

– Она как проводник дьявола, – высказалась 75-летняя Лариса Рубальская об Анастасии в эфире программы «Звезды сошлись» на НТВ.

Я давно наблюдаю за ней, она по призванию разлучница и разрушительница, это ее предназначение. Макеева Романа как будто околдовала. Она идет по костям, не задумываясь о чужой боли, – отрезала Рубальская.

Слова поэтессы поддержали зрители программы «Звезды сошлись», где законная жена Романа впервые публично рассказала о предательстве мужа.

Мальков бросил жену Светлану и четырех детей//фото: скриншот НТВ

Вместе с тем интернет-пользователи уверены, что отношения Анастасии и Романа обречены на провал.

«Сейчас посмотрела сторис Макеевой в инсте, – написала одна из зрительниц. – Он у нее просто как домашнее животное. Привела его в салон, рассказала мастеру, как его подстричь, помыть. Он сидит, глазами хлопает, как блондинка…»

«У парня каникулы. Настя скоро отправит его домой», – гласит другой комментарий.

«Будет, как Лолита, с бывшим трусы делить на всю страну! Нельзя брать чужое, бумеранг вернется», – уверена еще одна интернет-пользовательница.