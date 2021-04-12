Бросил жену и 4 детей: вскрылись подробности подлой измены жениха Макеевой

Фото: Global Look Press

Анна I, Елизавета II, Александра III: сколько будут править царицы фигурного катания?
Елена Куличенко // фото в статье: соцсети

Прыжки из России: Легкая атлетика начала терять первых спортсменов
Хабиб Нурмагомедов // фото: соцсети

Религиозный бизнес Хабиба пошел в гору: Бойца ММА настиг успех в другой сфере
Фото: depositphotos

Как защитить себя и своего питомца от коронавируса?
В центре внимания
Фото: Global Look Press
Дмитрий Быков: "В космос за нами поспешили все, а от нас нынешних все разбегаются"
Эксперт: Государство бросило космонавтику на произвол Рогозина
"Вопрос только в сроках начала": Стрелков назвал неизбежной войну России и Украины

Новости дня

12 апреля, понедельник

[20:49]Голикова разъяснила, кто поможет туристам вернуться из закрытой Турции
[19:24]В Москве на эллипсе в спортзале тремя выстрелами убит вор "в законе"
[19:09]Ангелина Вовк бросила молодого жениха ради миллионера
[18:30]Ротенберг обещает вложить в реконструкцию крымских санаториев 15 млрд рублей
[17:48]Правозащитник: Деньги Фонда президентских грантов не получают реально работающие НКО
[17:00]Мосгорсуд отменил заседание по апелляции болеющего ковидом Фургала
[16:34]Тольяттинец, толкнувший полицейского в спину на митинге, приговорен к 2 годам условно
[16:29]При тушении пожара на "Невской мануфактуре" погиб пожарный
[16:07]ФСИН потребовала от экс-замдиректора ведомства и его подельников почти 158 млн
[15:53]Подавляющее большинство россиян не слышали про закон о просветительской деятельности
[15:03]Пропал руководитель открывшегося накануне штаба Навального в Махачкале
[14:58]В Москве открыли стелу памяти космонавта Алексея Леонова
[14:25]Офис Зеленского ответил Пескову, назвав точную дату, когда запрос был отправлен
[13:55]8-летний мальчик в тяжелом состоянии – он шел в школу и упал в яму с кипятком
[13:16]"Роскосмос": Из-за санкций были случаи отказа от контрактов и поставок комплектующих
[12:49]Песков о запросе Украины на переговоры с Путиным: "Я никаких запросов не видел"
[12:06]Экс-глава NASA заявил, что новая космическая гонка развернется между частными компаниями
[11:55]Отмена или перенос: почти три четверти японцев выступают против Олимпиады
[11:37]Зеленский попросил о переговорах с Путиным, но Кремль пока не отвечает
[11:08]В Ростове заметили российские боевые корабли, идущие к Черному морю
[10:46]Госдума рассмотрит проект о правилах посещения магазинов и кафе с собаками
[10:22]"Полный фейк и дезинформация": Офис Зеленского отрицает идею вторжения на Донбасс
[10:11]Правительство запустит шесть новых суперсервисов на портале госуслуг в 2021 году
[09:41]Доктор Мясников рассказал, как пережить кризис среднего возраста
[09:37]Лавров: РФ "в ближайшее время" может возобновить рейсы на курорты Египта
[09:26]К 60-летию полета Гагарина дочь космонавта рассказала о его главных качествах
[08:51]У Мишеля проблемы со стулом, а у Меркель – с прививкой. Главное к 12 апреля

11 апреля, воскресенье

[20:20]Сергей Дружко: 80% писем в "Необъяснимо, но факт" приходили от "шизофреников"
[18:21]HeadHunter запретил москвичке искать няню-феминистку
[17:55]"Ходите и оборачивайтесь": Журналист "Радио Свобода"* получил письмо с угрозами
[17:27]Нидерландский канал опубликовал переговоры ополченцев из дела о крушении МН17
[16:02]Не запугивайте журналистов: В ЕС отреагировали на обыск у редактора "Важных историй"
[15:40]Песков объяснил скопление военных у границ с Украиной риском гражданской войны
[13:36]"Вкалывать до последнего вздоха": Певцов выступил за отмену пенсионной реформы
[13:21]Полиция перекрыла Красную площадь без объяснения причин: фото
[12:56]Против девятиклассника в Петербурге возбудят уголовное дело за стрельбу в школе
[11:35]Фильм о "дворце Путина" получил кинопремию "Белый слон" как "Событие года"
[10:50]Полицейские Ростова в 3 часа ночи попытались проникнуть в офис штаба Навального
[10:10]Слитый Clubhouse, смерть Верника и ужесточение санкций. Новости к утру 11 апреля

10 апреля, суббота

[20:58]В центре Берлина разбили палаточный "лагерь демократии" в поддержку Навального

Фото: depositphotos
Айва батата не испортит: рецепт умопомрачительного салата
Фото: Global Look Press
Чем аллергику помочь весной?
Фото: depositphotos
Рецепт: Заводной апельсин. В кексе
Фото: Global Look Press
Отпуск с привилегиями. Как работает туристический кешбэк?
Фото: depositphotos
Рецепт: Картина маслом. И сельдью
Фото в статье: depositphotos
Блины с копченым сыром, запеканка с кроликом и булгур: топ-4 необычных рецептов
Фото в статье: пресс-служба СТС
Дары моря на столе: Топ-3 блюд из морепродуктов от Александра Бельковича
Фото в статье: depositphotos
Грудка в глазури и кальмар с кускусом: два простых рецепта для незабываемого ужина
Фото: пресс-служба СТС
"Итальянка" на российской кухне: топ-3 рецепта пиццы от Александра Бельковича
Фото в статье: depositphotos
Паэлья, тяхан и пшенотто: топ-3 заморских блюда от шеф-повара
sobesednik logo

Бросил жену и 4 детей: вскрылись подробности подлой измены жениха Макеевой

Шоу-бизнес
16:31, 12 апреля 2021

Бросил жену и 4 детей: вскрылись подробности подлой измены жениха Макеевой
Фото: Instagram
Фото: Instagram

Жена возлюбленного Анастасии Макеевой рассказала, как узнала о предательстве мужа.

39-летняя актриса Анастасия Макеева готовится выйти замуж. Предложение руки и сердца от своего возлюбленного Романа Малькова актриса получила месяц назад. Прямо во время спектакля с участием Макеевой мужчина вышел на сцену и встал на одно колено...

Все бы ничего, но вдруг выяснилось, что Роман уже 18 лет состоит в браке и воспитывает четырех детей! На программу «Звезды сошлись» пришла жена возлюбленного Макеевой Светлана и рассказала, как они с детьми узнали о страшном предательстве близкого человека.

За день до выхода в эфир «Звезды сошлись» Анастасия Макеева и сама появилась в шоу «Секрет на миллион», где призналась в том, что с самого первого дня знала: Роман женат, у него есть четверо детей, и вся его большая семья проживает в Словении. Но это не помешало актрисе завязать с Мальковым любовные отношения.

Макеева также сообщила, что некоторое время назад Роман развелся. Однако Светлана утверждает, что никакого развода не было. Просто больше года назад муж отправился на заработки в Россию, после чего ни она, ни дети его больше не видели.

– Обычно он на неделю уезжал в Россию и возвращался, – вспоминает жена любимого мужчины Макеевой. – Редко – на месяц. Для нас это была большая разлука.

Дети просили папу приехать на день рождения, готовили подарки. Но он говорил, что у него работа и не получается приехать.

О том, что у ее мужа роман с Анастасией, Светлана узнала случайно. На одном из своих видео в Instagram Макеева случайно «засветила» возлюбленного в отражении своих очков во время их совместного путешествия по Алтаю. Сейчас актриса уже в открытую делает публикации с Романом.

Светлана Малькова утверждает, что развода с Романом еще не было//фото: скриншот НТВ

Тем временем Светлана в Словении работает на трех работах для того, чтобы прокормить детей. Ведь, по ее словам, с тех пор, как у Романа появились отношения со звездой, он перестал финансово им помогать.

– 18 лет отдала ему, а он говорит, что я никто и звать меня никак, – сетует Светлана. – Мол, сама деньги зарабатывай или найди себе мужика, которого будешь доить…

Он писал мне, что банкрот, безработный, денег нет. При этом, когда дети его просили приехать, он говорил, что не может из-за работы.

Макеева в студии "Секрета на миллион"//фото: Instagram

Как говорит обманутая жена, дети сначала скучали по папе, но сейчас понимают, что он их предал. Светлана уверена, что даже если муж попросит прощения и захочет вернуться в семью, воссоединение невозможно.

Также Светлана прямо в телеэфире обратилась к Макеевой:

– Я ее прошу не втягивать, нигде не комментировать моих детей, – высказалась Светлана. – Пусть она хоть одного родит, тогда, наверное, и поймет, что такое материнство!

Теги: #Знаменитости #Шоу-бизнес #Секрет на миллион #новости шоу-бизнеса #новости звезд #скандалы в шоу-бизнесе

Рубрика: Шоу-бизнес

Поделитесь статьей:

Фото: Global Look Press

Шоу-бизнес

Ангелина Вовк бросила молодого жениха ради миллионера
Мадонна с дочерью Лурдес//фото: Instagram

Шоу-бизнес

"Отвратительно!": в дочь Мадонны плюнули за небритые подмышки
Лариса Рубальская//фото: Global Look Press

Шоу-бизнес

"Проводник дьявола!" Рубальская врезала Макеевой за роман с женатым строителем
Политика
Отмена всех ограничений: политик озвучил громкие подробности послания Путина
Кто против меня? Ремчуков рассказал, как менялось сознание Путина
Собянин утрет нос любому "агенту Госдепа": Делягин жестко высказался о мэре Москвы
"Господин Нет" примеривается к трону?
Общество
"Навку в уборщицы, Пескова – в отставку": пресс-секретарь Путина взбесил россиян
Шансы есть: названо условие для снижения пенсионного возраста в России
"Это провокация": Кикабидзе впервые прокомментировал скандал с Познером в Грузии
Матери и ученые, Сергий Радонежский, Ермак и Ломоносов: На ком держится мир?
Колумнисты
Гужева Надежда

Гужева
Надежда

журналист

В очередной раз героем интернета стал глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев. «Нам нужны сегодня телочки, – со свойственными только ему интонациями заявил он. – Нужны. Но взять их негде. Друзья, но не просто телочки нужны. Нам нужно наше количество превратить в качество... Нам нужны телочки, которые будут давать». Очень надеемся, что речь шла о буренках и молоке

Быков Дмитрий

Быков
Дмитрий

писатель, журналист

Вот почему некоторая часть грузинских патриотов поступила очень глупо и недальновидно, испортив праздник крупному российскому телеведущему. Дело не в том даже, что он приехал в Грузию тратить свои деньги. И не в том, что он неуважительно отозвался о территориальной целостности. Дело в том, что, если тебе нужно представление прочего мира о твоих стальных яйцах, ты не должен швыряться куриными

Баканов Константин

Баканов
Константин

обозреватель

«Эй, русский женщин, давай голосуй за меня!» – произносит Манижа, певица таджикского происхождения, которая будет выступать под российским флагом. Такой набор фактов в эпоху всеобщей подозрительности и иноагентов не смог проскочить мимо заслуженного эксперта по сосулям. А ну как вражеская диверсия?

Культура и ТВ
Андрея Кончаловского насильно объявили лауреатом в кофейне
Для земляков остался "Степанычем": Кто спонсировал открытие музея Черномырдина
"50% россиян умнее Госдумы": Алексей Кортнев заступился за Манижу
"Разве можно осуждать за Паркинсона?" Поргина рассказала о здоровье Славы Зайцева
Шоу-бизнес
"Отвратительно!": в дочь Мадонны плюнули за небритые подмышки
"Проводник дьявола!" Рубальская врезала Макеевой за роман с женатым строителем
"Есть три буквы. И вам дорога туда": Моргенштерн оскандалился с благотворительностью
Бросил жену и 4 детей: вскрылись подробности подлой измены жениха Макеевой

Здоровье
У женщин с лишним весом тяжелее протекают месячные
Нехватка жира в рационе снижает уровень тестостерона
Не умеющие говорить малыши уже понимают язык
Ученые: для женщин сотрясения мозга гораздо опасней
Туризм
Названы новые цены на путевки в Турцию, Болгарию, Кипр в 2021 году
Дмитрий Горин: Греция и Хорватия уже готовы впускать вакцинированных "Спутником"
Что такое HЕS-код для въезда в Турцию и как его оформить? Отвечает эксперт
"Кремль. Путину." Разрешите международные вылеты из Краснодара!
Авто
"Свою "ласточку" на растерзание никто не даст": Асланян не верит в "народный каршеринг"
Верующих поставят на счетчик: сможет ли РПЦ отменить платную парковку у храмов
"Это лишний геморрой": Шкуматов раскритиковал куплю-продажу авто через Госуслуги
Новые правила сдачи экзаменов на права в 2021 году: что изменится и почему станет труднее
Недвижимость
Эксперт рассказал, что будет с ценами на жилье в 2021-м после отмены льготной ипотеки
"Квартиры должны подешеветь": в России могут ввести льготную ипотеку на вторичное жильё
Квартиры стали меньше, но дороже: что будет с недвижимостью в 2021 году?
Денег нет, но метры дорожают: стоит ли ждать снижения цен на квартиры в ближайшее время?
Свежий номер
Моника Левински // фото в статье: Global Look Press
Борьба с буллингом и красное платье вместо синего: что стало с Моникой Левински
Семен Слепаков // фото в статье: Global Look Press
Отшил Слуцкого и "спелся" с МИДом: как Семен Слепаков стал объектом госзаказа
"Хорошо, что не Сталин": Леонид Брежнев в "Артеке" падал мимо кресел
Дмитрий Быков с мамой//фото: соцсети
"Любила сына и ругала Путина": умерла мама Дмитрия Быкова
Алексей Миллер // фото: Global Look Press
Газовый лабиринт: когда "национальное достояние" дойдет бесплатно до каждого дома?
Виктор Добронравов // фото: Global Look Press
Виктор Добронравов:
Я никогда не жил в тени отца
Стоп-кадр: Youtube
Адвокат Илья Новиков:
При Путине позитивных изменений в судебной системе не будет
Лев Лещенко // фото: Андрей Струнин
Лев Лещенко:
Мне жаль людей, которые не жили в СССР. Такой коррупции там не было!
Олег Митяев // фото: Global Look Press
Олег Митяев:
я знаю, как сегодня можно зарабатывать деньги, но мне это противно
Андрей Бильжо // фото в статье: Андрей Струнин
Андрей Бильжо:
Надеюсь, подрастет поколение, которое не смотрит ТВ
Диана Шурыгина // фото: Instagram
Шурыгину спасают врачи
Валентина Легкоступова // фото: Global Look Press
Названа причина смерти Легкоступовой
Михаил Ефремов и Эдвард Бил // Фото: Global Look Press, соцсети
"Место ДТП Ефремова и Била проклято": экстрасенс – о странностях двух аварий со звездами
Алиса Казьмина // Фото в статье: соцсети
Экс-жена Аршавина – жертва своего приворота: Ясновидящая раскрыла причину бед Казьминой
Алена Кравец // Фото: Instagram
"Оденьтесь немедленно!" Кравец оголилась на федеральном канале
Фото: АГН "Москва"
Общественники: Коммунистам даже детей не жаль!
Фото: соцсети
Экологичный Моргенштерн: башкирская художница изобразила рэпера с помощью мусора
Альберт Эйнштейн // фото: Global Look Press
100 лет в обед: Взрывное кораблестроение и Эйнштейн – сионист
Тина Канделаки // Фото в статье: Global Look Press
"Сельскохозяйственные" патчи Канделаки: как создатель косметики звезды оказалась не тем доктором
"Томет" // Фото: стоп-кадр с YouTube
"Томет" заработал в штатном режиме
^