Бросил жену и 4 детей: вскрылись подробности подлой измены жениха Макеевой

Жена возлюбленного Анастасии Макеевой рассказала, как узнала о предательстве мужа.

39-летняя актриса Анастасия Макеева готовится выйти замуж. Предложение руки и сердца от своего возлюбленного Романа Малькова актриса получила месяц назад. Прямо во время спектакля с участием Макеевой мужчина вышел на сцену и встал на одно колено...

Все бы ничего, но вдруг выяснилось, что Роман уже 18 лет состоит в браке и воспитывает четырех детей! На программу «Звезды сошлись» пришла жена возлюбленного Макеевой Светлана и рассказала, как они с детьми узнали о страшном предательстве близкого человека.

За день до выхода в эфир «Звезды сошлись» Анастасия Макеева и сама появилась в шоу «Секрет на миллион», где призналась в том, что с самого первого дня знала: Роман женат, у него есть четверо детей, и вся его большая семья проживает в Словении. Но это не помешало актрисе завязать с Мальковым любовные отношения.

Макеева также сообщила, что некоторое время назад Роман развелся. Однако Светлана утверждает, что никакого развода не было. Просто больше года назад муж отправился на заработки в Россию, после чего ни она, ни дети его больше не видели.

– Обычно он на неделю уезжал в Россию и возвращался, – вспоминает жена любимого мужчины Макеевой. – Редко – на месяц. Для нас это была большая разлука.

Дети просили папу приехать на день рождения, готовили подарки. Но он говорил, что у него работа и не получается приехать.

О том, что у ее мужа роман с Анастасией, Светлана узнала случайно. На одном из своих видео в Instagram Макеева случайно «засветила» возлюбленного в отражении своих очков во время их совместного путешествия по Алтаю. Сейчас актриса уже в открытую делает публикации с Романом.

Светлана Малькова утверждает, что развода с Романом еще не было//фото: скриншот НТВ

Тем временем Светлана в Словении работает на трех работах для того, чтобы прокормить детей. Ведь, по ее словам, с тех пор, как у Романа появились отношения со звездой, он перестал финансово им помогать.

– 18 лет отдала ему, а он говорит, что я никто и звать меня никак, – сетует Светлана. – Мол, сама деньги зарабатывай или найди себе мужика, которого будешь доить…

Он писал мне, что банкрот, безработный, денег нет. При этом, когда дети его просили приехать, он говорил, что не может из-за работы.

Макеева в студии "Секрета на миллион"//фото: Instagram

Как говорит обманутая жена, дети сначала скучали по папе, но сейчас понимают, что он их предал. Светлана уверена, что даже если муж попросит прощения и захочет вернуться в семью, воссоединение невозможно.

Также Светлана прямо в телеэфире обратилась к Макеевой: