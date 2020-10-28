Макеева выдала тайну рака Заворотнюк: У нее было суррогатное материнство

Анастасия Макеева сделала сенсационное признание о себе и об Анастасии Заворотнюк.

На протяжении 9 лет Макеева не может стать мамой. Чтобы забеременеть, артистка целых четыре раза делала ЭКО-оплодотворение, но все попытки оказались тщетными. Однако сдаваться она не собирается. На пути к мечте Макееву даже не останавливает перспектива заболеть раком, как Жанна Фриске и Анастасия Заворотнюк. Об этом она рассказала Вячеславу Манучарову в YouTube-шоу «Эмпатия Манучи».

Официально Макеева была замужем трижды. Первым ее мужем был актер Петр Кислов, который через какое-то время после развода с Анастасией женился на певице Полине Гагариной. Вторым супругом Макеевой стал актер и композитор Глеб Матвейчук, с которым она прожила в браке шесть лет. Их расставание стало настоящим шоком для поклонников.

Макеева и Матвейчук прожили вместе 6 лет//фото: Global Look Press

– Я думаю, что у нас появились разные цели в жизни, – говорит Макеева о причине развода с Матвейчуком. – Он был нацелен на карьеру сольную, мне же хотелось сделать с ним совместный театр. Образ жизни поменялся в корне.

Плюс еще сложности в общении с его мамой. Так вышло, что мы исчерпали эти отношения, выпили до дна…

Он чувствовал, что время уходит, ему хотелось побыстрее как-то миру о себе заявить, доказать, реализовать. А мне хотелось другого – тепла, домашнего уюта.

Третьим супругом Анастасии стал адвокат Александр Сакович, но брак продлился чуть больше года. Сейчас актриса снова в отношениях, но имя избранника не называет – боится «атаки» прессы.

Макеева разоткровенничалась с Манучаровым и призналась, что уже девять лет она мечтает о материнстве, но врачи поставили ей страшный диагноз, согласно которому она не может иметь детей. Осуществить мечту ей не помогли даже попытки искусственного оплодотворения.

– Я в этом смысле уже выплакала свое, – сказала Анастасия. – У меня было четыре ЭКО. После каждого я поправлялась на 9 кг, потом худела. Очень сложно гормональный фон возвращать. Очень много тратила на это денег, сил, энергии.

Несмотря ни на что, Макеева уверена, что все равно когда-нибудь станет мамой, чего бы ей это не стоило. Она готова повторять попытки еще и еще. Артистку не пугает даже горький пример ее коллеги Анастасии Заворотнюк, которая после вскоре после рождения дочери Милы заболела онкологией.

Одно из последних появлений Анастасии Заворотнюк с мужем на публике//фото: Global Look Press