Три плохие приметы на свадьбе Макеевой: новый брак актрисы оказался на грани распада

По прогнозам поклонников, 39-летняя актриса вышла замуж в мае – значит, снова будет маяться.

Скандальный роман известной актрисы со строителем Романом закончился шикарной свадьбой. Возлюбленный Макеевой успел развестись с бывшей супругой и прославиться на всю страну. Его скандальной известности во многом поспособствовала бывшая жена Светлана Малькова. Она, не стесняясь в выражениях, высказала все, что думает о неверном супруге и артистке-разлучнице. У нее на попечении осталось четверо детей, на которых экс-супруг до недавнего времени не платил алименты.

На кадрах со свадьбы 39-летняя Макеева выглядит абсолютно счастливой, не устает целовать новоиспеченного мужа и постоянно благодарит судьбу за такой подарок.

Молодожены постоянно признаются друг другу в любви, словно назло бывшей супруге Романа, которая наверняка видит эти романтические кадры.

К счастью, многие поклонники Макеевой встали на ее сторону и заметили, что увести мужчину из семьи невозможно, если только он сам не захочет уйти.

Другие же вместо поздравлений забросали Анастасию негативными прогнозами и намеками, обнаружив сразу три плохих приметы во всем происходящем. По их словам, играть свадьбу в мае всегда было дурной приметой: считалось, кто женится в мае, тот всю жизнь мается.

Вторым тревожным знаком стало то, что во время бракосочетания кольцо не налезло на палец жениха, и Насте пришлось прилюдно его облизать. «Не идет кольцо, плохая примета», – тут же заметили подписчики.

Да и потом, «на чужом несчастье счастья не построишь», твердили злопыхатели и указывали актрисе, что ее любовь выглядит уж очень наигранной: «Что-то уже Волочковой попахивает», «Девочка заигралась в любящую женщину. Показуха и хайп».

Не обращая внимания на пересуды, Макеева с супругом отправились в медовый месяц в Севастополь: они пили шампанское, гуляли по пляжу и катались на катере.

Как долго продлится очередной брак Анастасии, и были ли правы подписчики, покажет время.