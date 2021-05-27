Борис Моисеев после двух инсультов и нескольких лет затворничества впервые вышел в свет

В минувший вторник известная российская певица Кристина Орбакайте отметила свой 50-летний юбилей. На торжества по этому случаю артистка пригласила многих знаменитостей, в числе гостей, к примеру, был замечен певец Борис Моисеев, который ранее пережил два инсульта и покинул сцену из-за плохого состояния здоровья.

Более того, сообщалось, что Моисеев в последнее время предпочитает одиночество и старается общаться только с самыми близкими ему людьми. В прессе даже появлялись сообщения о том, что артист испытывает финансовые трудности, впрочем, подтверждения эти данные до сих пор не нашли.

Как бы там ни было, но появление Бориса Моисеева на публике после столь длительного отсутствия и фактического затворничества вызывает оживленный интерес у многих. Все-таки если после первого инсульта артисту удалось восстановиться и даже вернуться на сцену, то второй такой удар стал для него определяющим, ведь музыкант после этого столкнулся с целым рядом проблем – он плохо разговаривал и даже тяжело передвигался.

С тех самых пор на светских мероприятиях его не видели, однако, вероятнее всего, ради дочери Примадонны 67-летний Борис Михайлович решил сделать исключение.

При этом, как пишет Popcake, на празднике в честь юбилея Орбакайте Моисеев старался держаться от всех в стороне и избегал объективов камер. Да и за столом он сидел в черной защитной маске в качестве соответствующей меры безопасности. В то же время журналисты подчеркивают, что на празднование дня рождения артист прибыл в компании своего друга Сергея Гороха, который в последнее время постоянно находится возле него.