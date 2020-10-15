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СМИ узнали, как сейчас живет перенесший инсульт 66-летний Борис Моисеев

Шоу-бизнес
15:33, 15 октября 2020

СМИ узнали, как сейчас живет перенесший инсульт 66-летний Борис Моисеев
Фото: Global Look Press
Фото: Global Look Press

Судьба известного российского певца Бориса Моисеева в последние годы вызывает немало тревоги у его поклонников. После перенесенного 10 лет тому назад инсульта артист предпочитает шумным компаниям одиночество и почти не появляется на публике. Вероятнее всего, подобное поведение вместе с информацией о том, насколько тяжело исполнителю было восстановиться после инсульта, а также солидный возраст (весной этого года Борис Михайлович отметил 66-летие) и спровоцировали массу самых разных слухов вокруг его персоны.

Так, в прессе начали регулярно появляться публикации, в которых журналисты приводят слова каких-то сомнительных «знакомых» артиста, рассказывающих о том, что сам он находится в критическом состоянии, вообще не встает с постели и даже болен каким-то онкологическим заболеванием. 

Поинтересоваться реальным положением дел журналисты портала «СтарХит» решили лично у Бориса Михайловича при личной встрече, чтобы подтвердить хотя бы тот факт, что артист находится в добром здравии. Впрочем, пытаться что-то кому-то доказывать и таким образом оправдываться перед широкой общественностью Моисеев не захотел. Зато он прокомментировал последние слухи о своем состоянии, попутно добавив, что в своем нынешнем возрасте и статусе хочет тишины, покоя и уединения.

«Прежде всего, я давно не артист, я – пенсионер, которому хочется немного покоя. Я не испытываю необходимости в том, чтобы регулярно демонстрировать себя и публиковать в Сети фотографии. Живу самой простой жизнью. Недавно лечил зубы и ездил в банк, поскольку там требовалось мое личное присутствие», – отметил артист.

Что же касается здоровья, то и здесь, по словам Моисеева, все нормально. 

«Чувствую себя нормально: сплю, ем, читаю, смотрю телевизор, гуляю, встречаюсь и общаюсь с близкими. Не стоит волноваться», – добавил он.

 

Теги: #Борис Моисеев #Знаменитости

Рубрика: Шоу-бизнес

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