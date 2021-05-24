Орбакайте рассказала, почему сын Никита не позвал ее и Пугачеву на день рождения

Никита Пресняков отпраздновал день рождения без мамы и бабушки.

О причинах случившего Критина Орбакайте рассказала в интервью Sobesednik.ru.

Кристина Орбакайте стала гостьей премии телеканала RU.TV, прошедшей в столичном Крокус Сити холле. На красной дорожке артистка появилась в прекрасном настроении.

Присутствующие, увидев Орбакайте, не могли скрыть своего восторга. 25 мая звезде исполнится 50 лет, а она выглядит, словно девочка.

– Я быстро прихожу в форму, – объяснила свой секрет молодости и красоты Кристина. – Я знаю, что мне можно, а что нельзя. И все делаю для того, чтобы выглядеть хорошо.

Дочь Пугачевой призналась, что свое 50-летие планирует встретить в кругу родных и близких друзей. Певица планирует организовать шумную вечеринку. Главными гостями на празднике станут знаменитая мама Алла Пугачева, отчим Максим Галкин и трое детей: дочь Клавдия и сыновья Дени и Никита. Последний, кстати, недавно тоже отметил день рождения. Но звездных родственников на праздник не позвал.

На публике Никита всегда старается держаться в стороне от звездной семьи. В своих интервью он очень аккуратно обходит тему родства с Пугачевой. Впрочем, Орбакайте уверяет: конфликта между ними нет. На свой праздник Никита не позвал их по другой причине.

– У Никиты была вечеринка в стиле аниме на даче на Истре, – объяснила звезда.

– Нам сразу сказали, что это будет чисто молодежная тусовка. А мы, родственники, уже позже в семейном кругу отметим его праздник.

Мы так раньше часто делали, когда он был маленький. Например, его пятилетие мы совместили с моим 25-летием, – объяснила певица.

Орбакайте призналась: несмотря на то, что на празднике у сына не была, подарок ему подарила. Артистка вручили Никите внушительную сумму денег.

– Что нужно людям в возрасте Никиты? Понятно что: деньги, – говорит звезда. – Я ему их и подарила. А он уже что захочет, то себе и купит.