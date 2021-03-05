"Боря назвал меня куколкой!": больной Моисеев флиртует с вдовой Кобзона

Нелли Кобзон развеяла слухи о критическом состоянии Бориса Моисеева и раскрыла подробности своих отношений с певцом.

Пока СМИ наперебой пишут о критическом состоянии Моисеева, сообщая о проблемах с движением и речью после перенесенного инсульта, Борис Михайлович старается жить полной жизнью: 4 марта артисту исполнилось 67 лет. Певец с размахом отметил день рождения, с удовольствием принимал поздравления и подарки.

Директор и друг музыканта Сергей Горох рассказал, что 4 марта дома у Моисеева состоялось пышное празднество. Одним из главных приятных моментов стало поздравление от Аллы Пугачевой. Впрочем, Примадонна всегда на связи с артистом. Она не раз предлагала финансовую помощь, но Борис Михайлович всякий раз отказывается.

– Он ни в чем не нуждается, да и тратить особо не на что, – поясняет Горох.

Тем не менее Пугачева всегда повторяет: «Я тебя услышала, и мне стало спокойнее. Боряшка, люблю, рада, что ты в хорошем настроении»».

По словам друзей Бориса Моисеева, 67-й день рождения певец отметил в отличном настроении. Гости разошлись к 10 часам вечера, оставив виновника торжества в квартире, которая буквально утопала в цветах.

Борис Моисеев отметил 67-летие

Вдова Иосифа Кобзона, которая все эти годы не оставляет без внимания Бориса Моисеева, часто звонит ему, интересуется здоровьем и предлагает помощь, также поздравила друга. Нелли Кобзон призналась, что между ними состоялся игривый, с долей юмора разговор.

– Да, конечно, я его поздравила! – подтвердила Нелли Михайловна в разговоре с Sobesednik.ru.