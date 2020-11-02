"Боря говорит сам": Азиза рассказала о состоянии больного певца

Певица Азиза сообщила Sobesednik.ru последние новости о здоровье Бориса Моисеева, которого то и дело «хоронят».

За состоянием здоровья Бориса Моисеева наблюдает вся страна. Новости приходят разные. Адвокат Тамара Пухова, например, считает, что певец плох: с трудом передвигается и испытывает материальные трудности. Брат артиста Маркс Толкач утверждает, что длительное время не может увидеть родственника или хотя бы услышать его голос по телефону. Это навело мужчину на подозрения о том, что Борис Моисеев, возможно, уже скончался.

Подруга Бориса, певица Азиза, решила рассказать Sobesednik.ru правду о состоянии Моисеева.

– С Борей нас связывает многое, – говорит Азиза. – Он тот человек, который после моей победы на фестивале в Юрмале пригласил меня работать вместе с его трио «Экспрессия». Помню, я отдыхала с мамой в Крыму в 1988 году, а он прислал за мной директора, и мы поехали на гастроли. Я была первой артисткой после Аллы Пугачевой, с которой он сотрудничал. Моисеев ставил мне номера, мы дружили с ним. Наша дружба продолжалась до 1991-го года, потом я ушла из большого шоу-бизнеса в одиночное плавание, начала как-то выплывать самостоятельно. А он продолжил общаться с другими людьми, которые в то время крепко сидели на своих конях.

Общение возобновилось после того, как Моисеева разбил инсульт.

– Его лечил мой друг-нейрохирург Владимир Фоменко, – рассказывает Азиза. – Он мне тогда сказал: «Да, кровоизлияние у него произошло очень серьезное, но будем надеяться на лучшее». Слава Богу, ему вовремя успели оказать помощь. Боря пошел на поправку. У него появились силы и возможность выступать. Когда у меня был юбилейный концерт, я пригласила его. Он приехал и спел. Потом я ездила поддерживать его в Санкт-Петербург на его выступления. А после Боря ушел в себя. У меня в это время тоже наступили тяжелые времена: умерла мама, я впала в глубокую депрессию. В какой-то момент поняла, что самой из нее мне не выбраться. И мне помогали только Елена Малышева и Илья Резник с супругой Ириной.

Борис Моисеев в то время, по словам Азизы, тоже был подавлен.

– Борю накрыла депрессия из-за того, что его стали мало приглашать на гастроли, съемки, – продолжает Азиза. – Я это тоже пережила. 15 лет сидела без съемок. И ничего: со всем справилась. Но у Бори слишком тонкая органика, нервная система, он не приспособлен к жестокой жизни шоу-бизнеса. Многие артисты, окружавшие его ранее, куда-то делись... Боря, кстати, сам по натуре человек, который никогда не распылялся на общение. Свою душу он никому не открывал: одному-двум людям максимум. Он не доверял почти никому, а тем более своим коллегам. Видимо, всегда знал, чем это все закончится. Такое сплошь и рядом происходит. Когда ты коне, все возле тебя. Как только ты пропадаешь из виду, о тебе все забывают, телефоны молчат… Жестокая правда шоу-бизнеса.

Его всегда поддерживала только Алла Борисовна, – отмечает Азиза. – Когда он лежал в больнице, она туда приезжала поздними вечерами…А сейчас с ним постоянно его друг Сергей Горох.

С Моисеевым Азиза до сих пор поддерживает связь. Недавно она сообщила приятелю радостную новость: его песню «Глухонемая любовь» теперь будет исполнять женский хор под руководством Михаила Турецкого.

– Когда я ему рассказала об этом, он очень обрадовался, – улыбается Азиза. – Всегда приятно, когда твои песни живут. Сейчас пишут о том, что Боря совсем плох, прикован к постели и не может говорить. Нет, с ним все нормально. Я только недавно с Борей созванивалась.

Он говорит сам: да, медленно и несколько затянуто, но его речь понятна, разобрать можно. У него голова работает хорошо: лучшем чем у некоторых артистов. Очень мудрые и интересные вещи рассказывает.

Боря понимает все ценности жизни, – уверена Азиза. – Он после болезни осознал, для чего человек на земле рождается. Для того, чтобы душу свою не испоганить и искоренить пороки. За Борьку можно не волноваться. У него не такие глобальные и при этом никому не нужные выпендрежные затраты, которые отнимают здоровье и энергию. Он живет по-другому. Научился радоваться, как и я, элементарным вещам: восходу солнца, закату, дождю, снегу, животным и простым добрым словам, на которые и сам не скупится. Борька не пропадет!