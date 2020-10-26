Брат Моисеева: "Может, Бори нет в живых!"

Маркс Толкач уже полгода не может дозвониться до артиста. Брат Моисеева уверен: директор Сергей Горох врет, что с певцом все хорошо.

Вот уже несколько месяцев общественность переживает за Бориса Моисеева. Артист не только не выступает, но и совершенно не появляется на публике. Поговаривают, что певец находится в плачевном состоянии – его здоровье сильно пошатнулось после двух перенесенных инсультов, из-за чего он не может заниматься профессией и зарабатывать деньги. Как оказалось, вот уже полгода Моисеев не общается и со старшим братом Марксом, который живет в Канаде. По словам родственника звезды, директор певца Сергей Горох умышленно оградил его от всех, чтобы прибрать к рукам его многомиллионное наследство.

– Бориса вообще нет, он пропал! – воскликнул брат Моисеева Маркс Толкач в эфире программы «Звезды сошлись» на НТВ. – Может быть, его в живых уже нет…После 22 апреля нет никакой информации, мы не можем дозвониться. Горох мне ничего не говорит, потому что просто-напросто не подымает трубку.

Сергей Горох, в свою очередь, регулярно успокаивает поклонников Моисеева, уверяя, что с ним все в порядке и певец просто решил уйти на пенсию. Однако брат артиста не верит ни одному слову директора. К тому же, Маркс не понимает, на какие средства сейчас содержится певец, если он прибывает в здравии.

– Откуда Горох берет деньги для жизни и всех дел Бориса?! – вздыхает Толкач. – Он что, сам работает на сцене?

Несколько лет назад в программе «Секрет на миллион» Борис Моисеев заявил, что завещает все свое имущество брату. По мнению Маркса, именно поэтому Горох и препятствует их общению. Родственник звезды не исключает, что директор, если Моисеев все-таки еще жив, намерен убедить его изменить свои намерения и лично завладеть наследством звезды.

– Да, я претендую на наследство Бориса, но не для того, чтобы лично обогатиться, – сказал Маркс. – Я хочу, чтобы те средства, которые заработал мой брат, сделали доброе дело!

По словам Маркса, он намерен создать фонд Бориса Моисеева, который будет помогать нуждающимся.