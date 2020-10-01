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"Как страшно! Боря Моисеев обездвижен": Кравец заявила, что артист "совсем плох"

Шоу-бизнес
19:06, 01 октября 2020

"Как страшно! Боря Моисеев обездвижен": Кравец заявила, что артист "совсем плох"
Фото: Global Look Press
Фото: Global Look Press

За здоровьем Бориса Моисеева наблюдает вся страна. После перенесенного инсульта «дитя порока» так и не смог вернуться к привычной жизни. На днях общественный деятель и звезда ток-шоу Тамара Пухова заявила, что состояние Моисеева в последнее время усугубилось.

– Борис, насколько мне известно, сейчас находится в тяжелейшем состоянии, – рассказала Тамара. – Я буквально на днях общалась с его близким другом. Моисеев прикован к постели, лежит... Никакого просвета в состоянии его здоровья нет.

Певица и актриса Алена Кравец в беседе с корреспондентом Sobesednik.ru подтвердила слова Пуховой.

– Борис Моисеев всегда был человеком-фейерверком, человеком-праздником, – говорит Алена. – Его энергия, эпатаж на грани, провокации всегда мне очень импонировали. Я училась у него смелости, дерзости, нестандартности. Каково же было моё горе, когда я узнала, что Боря находится в тяжелом состоянии. Знакомые говорят, что после инсульта его облегчение было временным, а сегодня его состояние ухудшилось. Не хочется верить этому, но, к сожалению, все подтверждают эту информацию.

Сама Кравец неоднократно пыталась связаться с Борисом. Но сделать это ей так и не удалось.

– Я несколько раз пыталась позвонить Боре со словами поддержки, но его телефон выключен, – вздыхает Алена. – Говорят, артист совсем плох. Господи, как же страшно все это! Обездвиженный Боря Моисеев – сама эта фраза звучит сюрреалистично…

Напомним, что представители Бориса опровергают информацию об ухудшении здоровья певца. Более того, на днях появилось интервью Моисеева, в котором он призвал не беспокоиться за его самочувствие. Впрочем, поклонники усомнились в том, что с журналистами беседовал сам артист.

– Интервью могли написать за него, чтобы не создавать шумиху, – считают фанаты Моисеева. – Как выглядит Боря и как он говорит, мы уже давно не видели и не слышали. Его от всех нас просто скрывают. Мы знаем, что представителям Бори предлагали несколько телевизионных съемок, но его помощники отказываются. Потому что показывать там, видимо, некого…

Теги: #Знаменитости #Шоу-бизнес #Кравец #новости шоу-бизнеса #новости звезд #Борис Моисеев

Рубрика: Шоу-бизнес

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Фото: Global Look Press

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