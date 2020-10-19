"Моисеева добивают!": врач рассказала правду о здоровье певца

Состояние Бориса Моисеева после инсульта обсуждает вся страна. Новости приходят противоречивые. Есть версия, что Борис едва ли не обездвижен и не может разговаривать. За здоровье Бориса переживает даже Алла Пугачева.

Клинический психолог Елена Перелыгина, у которой есть много общих с Борисом друзей, внесла ясность в состояние артиста.

– Я с удивлением узнаю последние новости о состоянии Бори Моисеева, – говорит Елена. – Что только не болтают: и что он обездвижен, и что не может говорить. На самом деле это не так.

Да, он не оправился от последствий инсульта, – подтверждает врач. – Да, он не может выступать. Но он живет полноценной жизнью, насколько это возможно с его заболеванием.

У нас есть много общих друзей, которые мне постоянно рассказывают о его состоянии. Боря разговаривает, подходит к телефону. Другое дело, что его номер знают немногие. Он сам не хочет пустых светских разговоров. И это правильно: сейчас ему не стоит тратить энергию на напрасную болтовню.

По словам Елены Перелыгиной, друзья и коллеги не забывают Бориса Моисеева.

– Не так давно, например, он общался со своей давней подругой, певицей Азизой, – продолжает Елена. – Она может подтвердить, что Боря сам взял трубку, сам разговаривал с ней. Конечно, речь после инсульта у него до конца не восстановилась: он разговаривает несколько медленно. Но делает это сам! Кстати, насколько мне известно, разговор с Азизой его порадовал. Она сообщила ему, что одну из песен Бори взял в работу новый коллектив. И Боря был счастлив, что его хиты до сих пор востребованы.

Я призываю прекратить муссировать тему о самочувствии Бориса, – говорит Елена. - Понимаете, у него сейчас такое состояние, что ему хочется спокойствия. Он желает остаться для публики тем блистательным артистом, который устраивал роскошные шоу.