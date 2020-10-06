"Моисеева лишили дома и денег!": продюсер рассказал, кто издевается над больным певцом

Евгений Фридлянд настаивал на реабилитации больного певца, но ему не позволили помочь артисту.

За здоровьем Бориса Моисеева наблюдает вся страна. Известный адвокат Тамара Пухова заявила, что состояние певца в последнее время ухудшилось. Якобы он едва ли не обездвижен. Светская дива Алена Кравец вскоре подтвердила ее слова. Бывший продюсер Моисеева Евгений Фридлянд, который проработал с артистом много лет, признался Sobesednik.ru: такому повороту событий он ничуть не удивляется. Нынешнее окружение певца, по его словам, сделало все, чтобы Борис не вернулся к привычной жизни.

– Когда Боря заболел, я пытался заботиться о нем, а в это время его окружение хотело заработать деньги на больном человеке, – говорит Евгений. – Поэтому они сделали все, чтобы нас с ним развести. Не только меня, весь прежний круг от Бори убрали. Пока он болел и проходил реабилитацию, эти люди оставались без работы и без денег. Конечно, они хотели его быстрейшего возвращения на сцену.

Я возражал и был против того, чтобы Боря возвращался к работе. Говорил, что ему нужен как минимум год реабилитации, – делится продюсер. – Пытался его отправить в Израиль на восстановление и лечение. Но не случилось.

В это время его окружение продало его дом! А вырученные деньги потратили на костюмы и новое шоу, которое якобы должно было произвести фурор! На этом все и закончилось. Боря остался без дома, без здоровья и без денег.

Моисеев представил шоу в Кремле. Вместе с ним на сцену вышли звезды, включая Аллегрову, Вайкуле, Воробей, Чумакова…

– Они что-то делали, – продолжает Евгений. – Вместо того, чтобы лечиться и восстанавливаться, Боря выехал на гастроли. И его состояние с каждым годом ухудшалось и ухудшалось. Нужно было полностью восстановиться, прежде чем возвращаться к работе.