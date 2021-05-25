"Прогнозы тяжелые": наследница Джуны рассказала тревожные новости о болезни экс-жены Аршавина

Экстрасенс Мариам Циминтия предсказала Алисе Аршавиной (Казьминой) уход в монастырь. Когда-то Алиса увела футболиста Андрея Аршавина у беременной Юлии Барановской, и теперь судьба, видимо, наказала ее.

«Мой нос провалился, я заживо гнию!» – шокировала зрителей молодая и еще недавно эффектная женщина в скандальном телешоу. «Теперь ко всем бедам дочери добавились еще и больные ноги. Очень боимся, что потеряет возможность ходить», – поделилась с Sobesednik.ru мама Алисы Наталья Сарычева.

В своих бедах Алиса винит бывшую свекровь – мать Андрея Аршавина Татьяну Ивановну, якобы проклявшую экс-невестку. Мы спросили у Мариам Циминтия – яркой участницы шоу «Битва экстрасенсов» на ТНТ, в чем причина болезни бывшей жены футболиста.

Мариам Циминтия//фото: личный архив

– Произошедшее с Алисой не было порчей, тем более от бывшей свекрови, – убеждена ясновидящая, которую называют наследницей дара Джуны – Мариам лечит руками.

– Некоторые считают ее беду расплатой за то, что увела Аршавина от прежней (гражданской) супруги и матери его двоих детей, на тот момент еще и беременной третьим Юлии Барановской. Отчасти это так. Но не совсем.

Давайте рассмотрим дату рождения Алисы – 7.06.1982 года, – продолжает экстрасенс. – По ее судьбе нынешний год – это тяжелейший этап. И у нее очень фатальная судьба. Не хочу пугать Алису, мне по-человечески искренне ее жаль. Но этот год, 2021-й, решающий для нее вообще. От себя постараюсь помочь – улучшить хоть немного ее биополе, прошу всех практиков и эзотериков, кто испытывает хотя бы каплю симпатии к этой несчастной женщине, тоже подключиться и помочь ей выкарабкаться. Пока прогнозы у меня… не очень хорошие.

Андрей Аршавин//фото: Global Look Press

Как отмечает Мариам Циминтия, организм Алисы Аршавиной сейчас сильно ослаблен.

– В дальнейшем женщине будут вводиться сложные препараты и активная терапия. В июне появится надежда на улучшение ее состояния. Опасный период – осень и особенно ноябрь.

– Алисе надо крепиться, копить силы, нельзя раскисать. Колесо рока вращается с большой скоростью...

Паниковать не нужно, опускать руки тем более, – советует Аршавиной целительница. – Судьба каждого из нас – в наших же собственных руках, ее можно изменить, если изменить свой внутренний мир, стать более духовным, простить обиды другим людям и простить всех врагов. Тогда получится у нас изменить свое будущее.

Все задатки для восстановления внутреннего баланса у Алисы, по мнению экстрасенса, есть:

– Девушка достаточно хорошо образована, творческая и активная натура. Она боец и привыкла добиваться своего, у нее это прекрасно получалось. Шла на больших скоростях, она экстремал по жизни. Судить ее строго не стоит – в душе хорошая, добрая. Просто в характере много мужских качеств, активная, волевая. По судьбе ей было предназначено после 30 лет жить за границей. Если бы уехала, удалось бы избежать проблем со здоровьем и упадком сил. Однако она предприняла ошибочный шаг, неверное решение, тем самым закрутив колесо своей судьбы не в нужном направлении.

Мариам называют наследницей Джуны, она тоже лечит руками//фото: личный архив

Первопричина болезни Алисы Аршавиной (Казьминой) заложена лет 5-6 назад, утверждает наследница Джуны.

– В тот период Алиса себя чувствовала «повелительницей мира», пребывала в экстазе и эйфории достижения своих целей, адреналин бил ключом, – уточняет Мариам. – Осуждение окружающих, неприятные разговоры в свой адрес воспринимала с некоторой даже бравадой: обсуждают, значит, завидуют, я популярна! Однако негативная энергия имеет свойство накапливаться, в какой-то момент вокруг Алисы ее стало слишком много.

– Ее собственное биополе дало слабину – негативная энергия пробила и ударила именно таким образом: тяжелой болезнью. Сейчас приостановить течение событий очень сложно.

Это было не порчей, – добавляет экстрасенс, а ударом негативной волны.

На вопрос о возможности выздоровления бывшей жены Андрея Аршавина Циминтия отвечает очень осторожно.

– Прогнозы тяжелые. Но я очень надеюсь, что Алиса сумеет справиться, пересмотрит свое отношение к жизни и к людям. Вижу и чувствую, что в будущем она всерьез увлечется духовными практиками, религией. Весьма вероятен даже уход в монастырь.