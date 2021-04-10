"Липнут все страшные болезни": Фанаты экс-жены Аршавина заказали ей молебен за здравие

Бывшая жена Андрея Аршавина Алиса Казьмина не раз намекала на то, что кто-то из близкого окружения навел на нее порчу, ведь так не бывает, чтобы ни с того ни с сего на человека свалились сразу все беды одновременно. Помимо того, что женщину с детьми выселяют из дома, у нее начались жуткие проблемы со здоровьем. Чувствует себя Алиса неважно, о чем откровенно сообщает в своем Instagram.

Женщина откровенно призналась, что после комы у нее был перитонит, потом появились пролежни на ногах, которые загноились. Сейчас девушку лечит дерматолог, но если ситуация ухудшится, ей придется идти к хирургу. Она уже не может нормально ходить.

– Что-то липнут ко мне все страшные болезни, не дает даже намека начать выздороветь, – растерянно отвечает Алиса подписчикам, которые на полном серьезе предположили, что на нее наведена порча на смерть. Некоторые даже предложили пойти в церковь и заказать за Алису сорокоуст.

Нашлись и такие, кто во всем происходящем с несчастной женщиной видит кару небес. Мол, нечего было в свое время уводить мужа у беременной Барановской. Правда, в таком случае кара должна была настигнуть и самого Аршавина, ведь это он бросил бывшую жену на сносях и крутил роман с другой.

Сама Алиса честно признается, что роман с Андреем был похож на наваждение и теперь она не понимает, что в нем нашла.

Мать Аршавина тоже считает, что Алиса расплачивается за свои грехи и судьба ей просто «дала по носу».

Сейчас всю заботу о сестрах и по дому взял на себя старший сын Алисы, который попросил ее «не подвести» и скорее вернуться в строй. Мы желаем Алисе скорейшего выздоровления и возвращения к своим деткам, которым нужна здоровая и счастливая мама.