Бородина загорает в Дубае, Петросян репетирует: Как звезды проводят майские

О том, как отдыхают, а также трудятся в эти длинные майские праздники российские знаменитости – в материале Sobesednik.ru.

Ольга Бузова

Отметившая в этом году 35-летний юбилей Ольга Бузова – девушка быстрая. С начала праздников она успела встретить Пасху с симпатичным куличом, слетать в родной Питер, сводить маму в ресторан, погулять по вечернему городу, полетать на вертолете, отметить день рождения подруги, побывать в Сочи и вернуться в серую промозглую Москву, чтобы поздравить Филиппа Киркорова с днем рождения. Судя по фотографии в инстаграм-аккаунте, Бузова подарила королю эстрады какую-то обновку Louis Vuitton.

Ксения Бородина

Телеведущая с семьей проводит каникулы в Дубае, купается, загорает и не устает демонстрировать в своем инстаграм-аккаунте невероятно длинные и стройные ноги. Звезда выбрала пятизвездочный отель Jumeirah al naseem (самый дешевый номер стоит 110 тысяч рублей) в районе Джумейра и успела посетить кафе итальянской кухни Сipriani Dubai. На фотографиях нет мужа Бородиной, и непонятно, захватила ли она с собой на отдых или ограничилась двумя дочерьми. Говорят, в семье размолвка, да и у Ксюши настроение не очень – ее «ББ шоу» на ТНТ закрывают.

Жанна Бадоева

Звезда «Орла и решки» последние несколько лет живет с семьей в Италии недалеко от Венеции и отдыхать дома для нее удовольствие. Но в эти майские дни телеведущая не отдыхает по российской традиции, а много трудится – снимает для своего трэвел-проекта на Корсике. Весенняя Корсика прекрасна – жаль, недоступна для россиян.

Евгений Петросян

Знаменитый юморист и его «молодая» жена на майские каникулы остались в Москве, угостились творожной пасхой и – за работу. Артист начал репетировать новое «Петросян шоу». С праздником Пасхи он поздравил фолловеров карикатурой: крашеное пасхальное яйцо веточкой вербы прогоняет коронавирус. Жене пост понравился, она разделяет его чувство смешного, а как остальным – неважно.

Анастасия Волочкова

Настя Волочкова снова махнула на любимые Мальдивы, на этот раз якобы со своим любимым мужчиной Олегом. На ее фото все как всегда: белый песок островов, бирюзовое море, микроскопические бикини Анастасии и ее шпагаты.