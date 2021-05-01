"ББ-шоу" закрыли из-за колдунов!" Звезда ТНТ раскрыла причину увольнения Бузовой

Александра Кошкина – один из самых ярких экспертов «ББ-шоу» на ТНТ. На днях девушка презентовала совместную песню с актрисой Дарьей Егоровой «Горю на танцполе», а после рассказала о причинах закрытия «ББ-шоу» Бузовой и Бородиной.

– Решение о закрытии шоу стало для всех нас полной неожиданностью, – рассказывает Александра. – Я в субботу снималась в программе, посвященной непростой ситуации в семье Вячеслава Зайцева. Все на площадке были наполнены оптимизмом. А в воскресенье объявили, что шоу закрыли.

По словам Александры, закрытие программы стало ударом для всех: зрителей, экспертов, сотрудников программы и ведущих.

– Я рыдала навзрыд несколько дней, – вздыхает Александра. – До сих пор не верится, что программы больше нет. Она показывала очень неплохие рейтинги. И мы все приходили туда с большим удовольствием.

ТНТ официально до сих пор не объявил о причинах закрытия программы. Впрочем, на презентации Саша озвучила весьма шокирующую версию.

– Мой инстаграм забит сообщениями о том, что шоу закрыли из-за проделок темных сил, колдунов, – говорит Александра. – Люди пишут, что десятки темных магов работали над этим.

Об этом пишут не только мне, но и многим другим экспертам, например, Денису Сорокину. Фанаты сейчас активно обсуждают эту версию в социальных сетях. Я склонна верить в это, потому что негатива вокруг очень много.

Но фанаты пишут, что уже обратились за помощью к белым магам. Они помогут восстановить справедливость, чтобы шоу открыли в ближайшее время.

– Мы все скучаем по съемкам, по ведущим: Оле и Ксюше, – продолжает Александра.

– С Бузовой я, например, всегда брала пример. Потому что она – пахарь, может работать круглосуточно.

Я видела ее в разных состояниях. Даже, если она была сильно уставшей, когда звучала команда «Мотор», она включалась. Оля жила этой программой. И я очень надеюсь, что все мы скоро вернемся в эфир.