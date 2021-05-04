Новый клип Филиппа Киркорова о психушке и набрал 2,5 млн просмотров за три дня

Похоже, Филипп Бедросович нашел свою нишу: его ироничные клипы без особого смысла, но с яркой картинкой, давно стали любимы в народе. Вспомнить хотя бы «Цвет настроения синий» и «Ибица»!

Недавно поп-король в очередной раз шокировал поклонников, выпустив ролик под названием Komilfo в дуэте с певицей Maruv.

По сюжету Киркоров попадает в психушку из-за коварства возлюбленной. А затем выходит из туалета с огромной пачкой слабительного, и словами «Пронесло!». Также в клипе появляются водка известного бренда, фрики с раздвоенными языками, сиамские близнецы, карлики, азиаты, чернокожие – словом все, что нужно для настоящего хита.

«Если целью было удивить, у Вас это получилось на тысячу процентов. Такой клип не скоро получится забыть. Надо «Зайку» пересмотреть, чтобы психику восстановить», «Самое смешное, что Киркорову рили такой прикид идет», «Пойду поступать на психиатра, вдруг ко мне тоже когда-то на работу Марув с Филипом заглянут», – с такой же иронией комментировали видео поклонники певца. И даже предполагали, что такая трансформация с 54-летним Киркоровым произошла, потому что его укусил эпатажный Моргенштерн: «Моргенштерн заразил Киркорова теперь он Филипкирштейн», «Моргенштерну всё-таки удалось укусить Филю!!!»

Ну а пока все музыкальные критики обсуждают этот «психологический fashion триллер», ролик уверенно набирает просмотры: за три первые дня его посмотрело около 2,5 миллиона человек.

Однако не все поклонники остались довольны этим странным музыкальным произведением. Многие возмущались, что Киркоров специально записал песню, чтобы прорекламировать медицинский препарат, другие с грустью замечали, что карьера поп-короля подошла к концу и этот клип – яркое тому доказательство.

«Спрос рождает предложения, поэтому водка и препарат от диареи полностью характеризуют истиных ценителей подобного творчества», «Это только мне кажется, что российский шоубиз последние пару лет окончательно деградирует даже по сравнению с временами Тимати и Гуфа??? Для каких приматов они это снимают?» – негодовали зрители.