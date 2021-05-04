Новый клип Филиппа Киркорова о психушке и набрал 2,5 млн просмотров за три дня

Фото: depositphotos

Как по новым правилам записать ребенка в первый класс
Александр Мясников // Скриншот из Youtube

"Гнать с ТВ шарлатанов": россияне поддержали жителя Обнинска, подающего в суд на Мясникова
Фото: depositphotos

Устроивший перепланировку москвич рискует остаться без жилья: как не повторить его судьбу
Фото: Global Look Press

"У меня только нецензурные выражения": известные люди – о России после полета Гагарина
В центре внимания
Владимир Путин и Джо Байден // Фото: Global Look Press
В высылке россиян из Чехии виден "американский след"? Белковский – о дипломатическом скандале
Убытки на сотни миллионов: "черная полоса" настигла бизнес сына экс-генпрокурора Чайки
"Мы с Носорогом нарушили правила": Юсиф Эйвазов о "Маске" и выборе Киркорова. Эксклюзив

Новости дня

04 мая, вторник

[13:51]Строительство "Северного потока-2" приостановлено из-за судебного иска
[13:24]Блогер рассказала, что ей предлагали 700 тысяч за видеопоздравление Путина
[12:52]Пожар в гостинице "Вечный зов": 2 погибших, пострадавшие дети и возбужденное дело
[12:18]В Чехии опровергли слухи, что РФ пыталась замять скандал с ГРУ за поставку вакцины
[11:15]Треть россиян ожидает снижения доходов из-за длинных майских праздников
[10:29]Пожар в московской гостинице, "жмотятся" на подарки ветеранам. Главное к 4 мая

03 мая, понедельник

[23:19]"Что говорить о сумасшедших": Мясников ответил зрителю, грозящему ему иском
[17:56]Байден поздравил прессу с праздником: Без свободных СМИ не может быть демократии
[17:25]ОБСЕ призвала отказаться от стигматизации СМИ ярлыками "иностранный агент"
[16:46]Портрет Навального заместило граффити из мерча Варламова не без намека на Путина
[16:01]Разрешение въезда в ЕС привитым автоматически не освободит их от тестов и карантина
[15:13]Защита адвоката Ивана Павлова обжаловала меру пресечения
[14:32]Власти Европы хотят разрешить въезд людям, привитым одобренными вакцинами
[14:06]Лишь послание Путина вызвало больше общественного внимания, чем Навальный
[13:12]Жители Дагестана снесли новый бюст Сталина, чтобы не "сеять раздор" между нациями
[12:40]Анин: Расследование затягивали ради слежки за журналистами "Новой газеты"
[12:15]Латушко зовет на протест 9 мая для проверки Лукашенко на приверженность фашизму
[11:22]Посол США в Беларуси: Лукашенко ищет виноватых в кризисе, а не пути выхода из него
[10:46]Павлов продолжит борьбу с ФСБ, G7 – с фейками, а Чехия – с ГРУ. Главное к 3 мая

02 мая, воскресенье

[18:49]В Перми женщина выстрелила в таксиста из-за высокой цены поездки
[17:14]Полиция устроила маски-шоу на премьере спектакля Театра.doc о протестах в Белоруссии
[16:53]Ливни, гром, молнии: в ночь на 3 мая в Москве выпадет 40% месячной нормы осадков
[15:53]Доктор Мясников может быть осужден из-за фена, чайника и микроволновки
[15:28]Россияне поразились, как по-разному Путин и Навальный поздравили их с Пасхой
[13:55]Жириновский потребовал не называть Путина президентом и закрыть КПРФ
[13:26]МВД запустит сервис "Антимошенник" для борьбы с телефонными аферистами в декабре 2021-го
[11:19]Мосгорсуд окончательно отказал Навальному в иске к Пескову из-за слов о работе на ЦРУ

01 мая, суббота

[18:00]Итальянское консульство начнет обновлять истекшие туристические визы с 3 мая
[17:24]Baza: В больницах Москвы появятся "тайные пациенты" из-за скандала с медсестрами
[16:55]"Себе все, а врагам закон": Коммунисты возмущены задержаниями на Первомае
[15:46]Захарова свалила всю ответственность за прекращение выдачи виз россиянам на США
[15:19]Названы 15 московских храмов, в которых можно зажечь свечу от благодатного огня
[15:12]Беларусь запретит ввоз сделанных в России автомобилей Skoda
[14:39]Путин поручил лучше пиарить конкурс "Учитель года" и проводить его весь год
[13:45]На Удальцова составили протокол за отсутствие маски на "несогласованной" акции
[13:07]Патриарх предостерег "начальников" от гордыни: "Тогда власть становится тиранией"
[12:38]В Москве задержан Сергей Удальцов: "Сказали, что я нарушаю санитарные нормы"
[12:32]На акции КПРФ Удальцов призвал "избавиться от нечисти" и был задержан
[12:04]Жириновский обещает просить Путина помиловать Фургала. Оправдание он не учитывает
[11:26]76% россиян готовы работать сверхурочно – лишь бы платили

Фото: depositphotos
Цены вычитаются – здоровье прибавляется: как получить налоговый вычет на фитнес
Стоп-кадр: YouTube
Рецепт: бомбическая зубатка под маринадом
Фото: depositphotos
Айва батата не испортит: рецепт умопомрачительного салата
Фото: Global Look Press
Чем аллергику помочь весной?
Фото: depositphotos
Рецепт: Заводной апельсин. В кексе
Фото в статье: пресс-служба СТС
Бананы по-африкански, клубничное ризотто и йогуртовый торт: топ-3 фруктовых десертов
Фото в статье: depositphotos
Блины с копченым сыром, запеканка с кроликом и булгур: топ-4 необычных рецептов
Фото в статье: пресс-служба СТС
Дары моря на столе: Топ-3 блюд из морепродуктов от Александра Бельковича
Фото в статье: depositphotos
Грудка в глазури и кальмар с кускусом: два простых рецепта для незабываемого ужина
Фото: пресс-служба СТС
"Итальянка" на российской кухне: топ-3 рецепта пиццы от Александра Бельковича
sobesednik logo

Новый клип Филиппа Киркорова о психушке и набрал 2,5 млн просмотров за три дня

Шоу-бизнес
09:49, 04 мая 2021

Новый клип Филиппа Киркорова о психушке и набрал 2,5 млн просмотров за три дня
Фото: кадр из клипа
Фото: кадр из клипа

Похоже, Филипп Бедросович нашел свою нишу: его ироничные клипы без особого смысла, но с яркой картинкой, давно стали любимы в народе. Вспомнить хотя бы «Цвет настроения синий» и «Ибица»!

Недавно поп-король в очередной раз шокировал поклонников, выпустив ролик под названием Komilfo в дуэте с певицей Maruv.

По сюжету Киркоров попадает в психушку из-за коварства возлюбленной. А затем выходит из туалета с огромной пачкой слабительного, и словами «Пронесло!». Также в клипе появляются водка известного бренда, фрики с раздвоенными языками, сиамские близнецы, карлики, азиаты, чернокожие – словом все, что нужно для настоящего хита. 

«Если целью было удивить, у Вас это получилось на тысячу процентов. Такой клип не скоро получится забыть. Надо «Зайку» пересмотреть, чтобы психику восстановить», «Самое смешное, что Киркорову рили такой прикид идет», «Пойду поступать на психиатра, вдруг ко мне тоже когда-то на работу Марув с Филипом заглянут», – с такой же иронией комментировали видео поклонники певца. И даже предполагали, что такая трансформация с 54-летним Киркоровым произошла, потому что его укусил эпатажный Моргенштерн: «Моргенштерн заразил Киркорова теперь он Филипкирштейн», «Моргенштерну всё-таки удалось укусить Филю!!!»

Ну а пока все музыкальные критики обсуждают этот «психологический fashion триллер», ролик уверенно набирает просмотры: за три первые дня его посмотрело около 2,5 миллиона человек

Однако не все поклонники остались довольны этим странным музыкальным произведением. Многие возмущались, что Киркоров специально записал песню, чтобы прорекламировать медицинский препарат, другие с грустью замечали, что карьера поп-короля подошла к концу и этот клип – яркое тому доказательство. 

«Спрос рождает предложения, поэтому водка и препарат от диареи полностью характеризуют истиных ценителей подобного творчества», «Это только мне кажется, что российский шоубиз последние пару лет окончательно деградирует даже по сравнению с временами Тимати и Гуфа??? Для каких приматов они это снимают?» – негодовали зрители.

 

Теги: #Шоу-бизнес #Филипп Киркоров #новости шоу-бизнеса #новости звезд

Рубрика: Шоу-бизнес

Поделитесь статьей:

Шоу-бизнес

"Не мой человек": Бабкина рассказала, как ушла от первого мужа после аварии сына
Фото: кадр из клипа

Шоу-бизнес

Новый клип Филиппа Киркорова о психушке и набрал 2,5 млн просмотров за три дня
Настя Ивлеева и Элджей // Фото: Instagram

Шоу-бизнес

"Застукала мужа с подругой" Поклонники раскрыли возможную причину развода Насти Ивлеевой
Политика
"Зюганов идет на любые унижения": Павловский "раздавил" лидера КПРФ
"Власть хочет, чтобы люди забыли слово "Навальный": Белковский раскрыл план Кремля. Видео
"Во власть залезли рейдеры в погонах": Зюганов бросил вызов Путину
Михаил Делягин: Кудрин пойдет в президенты, а Навальный станет сакральной жертвой
Общество
"Володина – в отставку, бабуле – орден Мужества!": россияне "врезали" спикеру Госдумы
100 лет назад были придуманы духи Шанель №5: история ароматной легенды
Кому проведут газ бесплатно в 2021 году: раскрыты детали поручения Путина
"Если алкоголь запрещать, то смысл в праздниках?": в сети отреагировали на временный запрет спиртного в Тыве
Колумнисты
Нечаев Андрей

Нечаев
Андрей

Экономист

Я уже давно об этом говорю, но вот наконец и власти публично констатировали: финансовая ситуация в регионах на грани катастрофы и нужно каким-то образом начинать решать эти проблемы. Только вот способ, каким они предлагают их решать, всего лишь полумеры. Думаю, в 2029-м ситуация воспроизведется в тех же масштабах, что сейчас

Баканов Константин

Баканов
Константин

обозреватель

Фильм "Девятаев" – о подвиге советского летчика, сбежавшего из немецкого плена на бомбардировщике. Фильм можно (и нужно) смотреть в кинотеатрах с 29 апреля, он снят по воспоминаниям героя, которого до 1957 года готовы были считать предателем. Но самое интересное рассказал сын Михаила Девятаева: дело его отца до сих пор лежит в архивах под грифом "Секретно"

Быков Дмитрий

Быков
Дмитрий

писатель, журналист

Все эти люди отрывают от работы врачей и учителей, ничего созидательного при этом не делая. То есть они, по сути, портят жизнь тем, кто реально что-то меняет, и в этом заключается их главная обязанность. Причем сами они не получают от этой как бы работы ни малейшего удовольствия – я же вижу. Они приличные люди, вы что

Культура и ТВ
Оторванный от реальности: О чем не расскажет сериал "Хрустальный"
Евгений Гришковец: Любить Россию труднее, чем Голландию или Бельгию
"Наглая, мерзкая ложь!": Волкова отреагировала на новость о "замужестве"
Анне Вески: Мой муж – шутник и главный любитель моих песен
Шоу-бизнес
"Не мой человек": Бабкина рассказала, как ушла от первого мужа после аварии сына
Новый клип Филиппа Киркорова о психушке и набрал 2,5 млн просмотров за три дня
"Третьему сезону быть!": продюсер "Маски" озвучила дату продолжения шоу
Виктория Боня призналась, что полтора года жила без секса

Здоровье
Защита от штаммов и свобода передвижений: Мясников рассказал, надо ли прививаться переболевшим
Чем вредно дробное питание, рассказала диетолог
Постившиеся дорываются до колбасок, и скорая задыхается: диетолог дал советы по разговению
Мыться мылом, гелем, просто водой? Как правильно ухаживать за кожей: советы косметолога
Туризм
"Обнуление наше все": туристы радуются отмене ПЦР-тестов для вернувшихся из Абхазии
Где в России не хуже, чем в Турции: 10 самых популярных мест
"Пирамидам хана! Русские идут": россияне с иронией встретили открытие границ с Египтом
Потапенко жестко раскритиковал двойной ПЦР-тест для туристов
Авто
Депутат Лысаков предложил отбирать автомобили у пьяных водителей
"Свою "ласточку" на растерзание никто не даст": Асланян не верит в "народный каршеринг"
Верующих поставят на счетчик: сможет ли РПЦ отменить платную парковку у храмов
"Это лишний геморрой": Шкуматов раскритиковал куплю-продажу авто через Госуслуги
Недвижимость
Миллиардер Рыбаков назвал ипотеку глупостью. Он прав или не прав?
Жилье и жулье: кто виноват в росте цен на недвижимость и когда он остановится
Эксперт рассказал, что будет с ценами на жилье в 2021-м после отмены льготной ипотеки
"Квартиры должны подешеветь": в России могут ввести льготную ипотеку на вторичное жильё
Свежий номер
Фото в статье: Юрий Феклистов
Муж называл ее Сосисочкой: раскрыты подробности личной жизни королевы Елизаветы II
Фото: стоп-кадр с YouTube
ГИБДД удалила данные об автомобиле предполагаемого отравителя Навального
// фото в статье: Global Look Press
Биржа иностранного труда: как агенты Штази и друзья Путина попадают в российские госкомпании
Владимир Колокольцев // Фото: Kremlin Pool / Global Look Press
Сын главы МВД Колокольцева получил около 70 млн от фирмы-владельца сайта эротических видео
Виктор Золотов // Фото: Global Look Press
Фирма зятя главы Росгвардии получит 193 млн от властей Петербурга после поручения Путина
Владимир Долинский // фото: Global Look Press
Владимир Долинский:
Как мы радовались Путину, надеялись и на него. Но...
Сергей Пускепалис // фото: Global Look Press
Сергей Пускепалис:
Россиянам нужно научиться принимать соседей
Виктор Добронравов // фото: Global Look Press
Виктор Добронравов:
Я никогда не жил в тени отца
Стоп-кадр: Youtube
Адвокат Илья Новиков:
При Путине позитивных изменений в судебной системе не будет
Лев Лещенко // фото: Андрей Струнин
Лев Лещенко:
Мне жаль людей, которые не жили в СССР. Такой коррупции там не было!
Настя Ивлеева и Элджей // Фото: Instagram
"Застукала мужа с подругой" Поклонники раскрыли возможную причину развода Насти Ивлеевой
Фото: Instagram
"Муж хочет меня уничтожить!" Успенская рассказала о разделе имущества с Плаксиным
Гоген Солнцев и Екатерина Терешкович // Фото: Instagram
"Мое тело все в синяках!" Гогена Солнцева избила сковородкой жена-пенсионерка
Фото: Global Look Press
"Такая красота": Семенович рассказала про свою грудь оскорбившему ее Быстрову
Эдвард Бил // фото в статье: Instagram, соцсети
Блогер на дороге, или ДТП ради хайпа: мог ли Эдвард Бил специально устроить аварию?
Фото в статье: depositphotos
3 рецепта от шефа: пирог с грибами и шпинатом, кордон-блю и биточки с фаршем
Светлана Радионова // Фото: Global Look Press
Королева надзорных скандалов
Фото: соцсети
Гусь в семье – товарищ: под Москвой спасенная от съедения птица стала звездой Instagram
Сергей Махлай
Владелец ПАО "Тольяттиазот" Сергей Махлай ударился в теории заговоров
Фото: АГН "Москва"
Общественники: Коммунистам даже детей не жаль!
^