"Опух и осунулся": резко постаревший Прилучный у Урганта напугал фанатов

33-летний актер неприятно удивил поклонников своим внешним видом на шоу «Вечерний Ургант». Из подтянутого привлекательного красавца, которым зрители запомнили любимого актера, он внезапно превратился в щекастого одутловатого мужчину, который выглядит заметно старше своих лет.

Во время беседы с Иваном Ургантом лицо Прилучного выглядело асимметричным, глаза были прикрыты, да и жесты явно выдавали нервозность или скованность: он постоянно чесался, менял позы и поправлял одежду.

Комментаторы тут же начали ставить диагнозы, предполагая, что Павел, возможно, злоупотребляет алкоголем, из-за чего на его лице появилась одутловатость, а сам он словно постарел лет на 10.

Многие вспомнили недавнюю странную историю после съемок в Калининграде, когда Павел попал в больницу с повреждениями черепа и травмами лица. Тогда у медиков были серьезные опасения, что актер уже не сможет полностью восстановиться и как прежде играть в кино. В этот раз непривычный вид звезды тоже сильно насторожил его поклонников.

«Паша выглядит побитым. Говорит скороговоркой, подхохатывает... не уверен в себе, очевидно», «Павел Припухший», «Как с бодуна», «Ну и щёки же он себе наел!», «Просто интересно, что с ним такое? Что-то нервно-психическое?», «На себя не похож... Дядька какой-то», «Он какой-то опухший весь, и невозможно просто смотреть», – наперебой писали комментаторы под видео.

Припоминали Павлу и то, что он якобы поднимал руку на бывшую жену, и сочувственно замечали, что Агата Муцениеце в свое время держала его в форме, а теперь он, видимо, просто потерял контроль над своими вредными привычками и начал вести разгульный образ жизни.

Усугубил неприятное впечатление и сильно охрипший голос актера. «Спал с открытым окном», – пояснил тот, добавив, что в его комнате стоит кошачий лоток, который сильно пахнет.