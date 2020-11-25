"Завод" в Калининграде: история с "избиением" Павла Прилучного получила неожиданный поворот

История с «избиением» известного российского актера Павла Прилучного, судя по всему, будет продолжаться еще долго. И само это слово взято в кавычки не просто так – ведь это, вероятнее всего, лучшая иллюстрация к тому, что происходит вокруг артиста после его госпитализации в Москве.

Все началось с того, что в СМИ появились тревожные сообщения: Павел Прилучный избит в Москве и находится в клинике с тяжелой черепно-мозговой травмой. Этот тезис продержался в сообщениях огромного числа изданий менее суток, поскольку позднее выяснилось, что актер действительно госпитализирован в одну из столичных клиник, однако за помощью к врачам пришел сам. Более того, отмечалось, что характер травм, полученных бывшим мужем Агаты Муцениеце, таков, что медики были вынуждены сообщить об этом в полицию. Стражи порядка, проводя проверку на предмет возможного криминала в происшествии с актером, выяснили от него, что свою ЧМТ он получил даже не в Москве.

Изначально актер якобы действительно утверждал, что был избит, однако позднее его показания сменились на менее тревожные. Он заявил, что получил травму в результате неудачного падения в Калининграде, причем в таком состоянии самостоятельно добрался до Москвы, где и обратился за медицинской помощью. Важно отметить, что полученные Прилучным травмы сложно назвать простыми. Не так давно в СМИ даже писали о том, что врачи приняли решение провести артисту операцию.

И лишь спустя пару дней после начала всей этой истории появилось сообщение, что Павел действительно мог получить травмы в драке, причем, как он и говорил, произошло это в Калининграде. Оказывается, артист подрался с предпринимателем, владельцем калининградского клуба «Завод» Владимиром Семеновым. А причина драки до смешного банальна – соперники пытались выяснить, кто из них лучше боксирует.

Как пишет Telegram-канал MASH, 25 ноября Семенов даже явился по этому поводу в полицию, однако не стал давать показания, поскольку сослался на 51-ю статью Конституции, согласно которой граждане не обязаны свидетельствовать против себя.

«По нашим данным, причиной драки стало банальное желание выяснить, кто сильнее. Всего за несколько дней до драки Павел Прилучный и Владимир Семенов пересекались в одном из калининградских кубов. Во время общения начали кичиться боксерскими навыками, завелись, а уже через несколько дней актер предложил снова вернуться к этому вопросу и даже вызвал оппонента на поединок. Как известно, их встреча на втором этаже клуба «Завод» закончилась для Прилучного травмами. После этого артист отправился лечиться в Москву», – пишут авторы канала.