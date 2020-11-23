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Нужна операция: фанатам Прилучного озвучили тревожные известия

Шоу-бизнес
17:44, 23 ноября 2020

Нужна операция: фанатам Прилучного озвучили тревожные известия
Global Look Press
Global Look Press

Известный российский актер Павел Прилучный имеет все шансы стать главным ньюсмейкером уходящего года наравне с коронавирусом, Анастасией Заворотнюк, и войной в Карабахе. Шутка ли, количество упоминаний артиста в прессе зашкаливает с каждым новым месяцем.

Чего стоит громкая история с разводом Павла Прилучного и его супруги актрисы Агаты Муцениеце, обвинившей мужа в «домашнем насилии». Причем затянулась не только история с разводом и выяснением отношений, но и с последовавшими за этим новостями о новом романе актера с коллегой по цеху и звездой сериала «Папины дочки» Мирославой Карпович. Стоит признать, что даже эта незначительная деталь из жизни Прилучного довольно быстро обрела некий налет скандальности.

Впрочем, в ноябре 2020 года артист оказался в центре внимания СМИ по куда менее безобидному поводу. Не так давно стало известно, что он госпитализирован в одну из клиник Москвы с тяжелой черепно-мозговой травмой. Сначала в прессе даже появились сообщения о нападении на Прилучного, однако позднее стало известно, что травму актер получил в совершенно иных обстоятельствах и даже в другом городе.

А когда журналисты узнали диагноз и получили комментарии от опытных медиков, поклонники Павла встревожились. Оказалось, что даже нормальное самочувствие актера, в котором он пребывает в клинике, не гарантирует полностью безопасного исхода. Так, портал «Телепрограмма» опубликовал предупреждение травматолога и кандидата медицинских наук Артема Катулина, по словам которого дальнейшие события могут развиваться двумя возможными путями.

Первый путь, по словам опытного специалиста, положительный, при котором никаких осложнений не будет и актера отпустят домой уже через несколько дней. Между тем он предупредил, что есть и второй сценарий, при котором полученная артистом травма может обернуться образованием гематомы. Эта самая гематома, создаст давление на мозг и спровоцирует ряд патологий, что повышает риск паралича, проблем с речью и прочие сложности.

Теперь поклонникам озвучили еще одну тревожную новость: Павлу Прилучному потребуется операция. Об этом сообщают авторы популярного Telegram-канала MASH. По их утверждению, актер на данный момент находится в больнице им. Пирогова в отдельной палате. Утром врачи провели осмотр и приняли решение о назначении пациенту операции на скуловой области, которая якобы пройдет уже 24 ноября.

Сообщается также, что медики выявили у артиста смещение скуловой кости с вывихом нижней челюсти. Сам он при этом утверждает, что просто неудачно упал и ударился головой, причем, произошло это в Калининграде. Впоследствии Прилучный с этой травмой вылетел в Москву, и лишь добравшись до столицы обратился за медицинской помощью.

 

Теги: #Прилучный

Рубрика: Шоу-бизнес

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