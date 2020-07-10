Стали известны суммы, которые Прилучный тратит на совместный отдых с Карпович

Стало известно, чем Мирослава Карпович привлекла Павла Прилучного и сколько он тратит на нее в Крыму.

Слухи о романе Павла Прилучного и Мирославы Карпович подтвердились. На днях парочку сняли на видео во время отдыха в Крыму, куда они отправились вместе с детьми Павла. Судя по ролику, который сейчас вовсю гуляет по сети, Карпович уже наладила хороший контакт с семилетним Тимофеем и четырехлетней Мией. Дочку Прилучного она даже носила на руках и весело при этом пританцовывала. Корреспондент Sobesednik.ru выяснила, сколько Павел тратит на развлечения со своей новой возлюбленной, а так же поинтересовалась у звезды «Битвы экстрасенсов» Кажетты Ахметжановой, насколько долгосрочным будет этот роман.

Судя по фото и видео, которые сам Павел публикует на странице в Instagram, в Крыму они с Мирославой и детьми отдыхают около недели. За это время парочка успела побывать на вершине горы Ай-Петри и поплавать в открытом море на яхте-катамаране, аренда которого стоит около 7000 рублей в час. Также артисты отдохнули в ялтинском аквапарке, в котором взрослый билет стоит 1600 рублей, детский – 800, вип-зона – 3000 рублей. Потом Прилучный, Карпович, Тимофей и Мия посетили местный крокодиляриум, где за взрослые билеты отдали по 600 рублей, а за детские – по 400...

Мирослава Карпович // Фото: Global Look Press

По словам экстрасенса Кажетты Ахметжановой, Павел и Мирослава сейчас действительно получают большое удовольствие от общения друг с другом, но? к сожалению, эта любовная связь едва ли не перерастет в брак.

– Могу сказать, что связь у них давно. Присматриваться к друг другу они начали еще пару лет назад, – утверждает ясновидящая. – В тот момент у Прилучного в браке с Агатой Муциенице уже запустились необратимые процессы (с Агатой Павел прожил почти девять лет и развод они оформили только этим летом, – Прим. SOBESEDNIK.RU). Постоянные скандалы и недопонимания разрушали медленно его семью. Мирослава же для него была неким лучиком света. Творческая, яркая, интересная и самобытная – вот так видит ее Прилучный. Они полностью подходят друг другу. У них общие интересы и их взгляды на многие вещи похожи. Они смотрят и думают, можно сказать, в одном направлении. Сейчас у них есть отношения, и ничто им не помешает быть вместе. Брака у них я не вижу, а вот жить вместе они будут, и, как показывают камни, около четырех лет. Сейчас они не афишируют свои отношения, а вот позже Прилучный сам будет инициатором выхода в свет этой пары.