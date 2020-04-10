Прилучный избил Агату Муцениеце на глазах детей и выгнал на улицу

Находящаяся в разводе Агата впервые поделилась жуткими подробностями своей личной жизни. Во время прямого эфира, который вела актриса в инстаграм, она пару раз обмолвилась об отношениях с мужем, который в это время находился в соседней комнате. Прилучный и Муцениеце, несмотря на бракоразводный процесс, решили самоизолироваться в своем загородном доме вместе с детьми.

Агата призналась, что Павел беспробудно пьет уже несколько дней и больше не контролирует себя. Сразу же после эфира Приличный набросился на бывшую жену с кулаками, выбросил ее телефон и довел детей до слез. Агата не растерялась и записала видео на телефон мамы. Со слезами на глазах актриса честно рассказала, что произошло, и заверила: она больше не собирается прикрывать кумира миллионов.

Фото: Instagram

– Пандемия дается нам плохо. Паша забрал мой телефон и выкинул его в окно, он довел детей до слез, он поднимал на меня руку, он не в адеквате, – сдерживая рыдания, сообщила Агата. – Я не могу его остановить, он во время пандемии выгоняет нас из дома, так что мы завтра уедем в квартиру. У меня нет другого оружия, кроме как публичность. Просто знайте, что Павел такой человек. Представляете?

Агата призналась, что не хотела выносить сор из избы. Но поняла: если она снова промолчит, это никогда не прекратится. Человек снова станет нормальным, но не надолго.

– Мне надоело прикрывать его зад, он реально не просыхает 10 дней, видимо, токсины закрыли его мозг. Привет Джигану, как говорится, – рыдая, проговорила Агата. – Надеюсь, мы переживем эту ночь.

Агата до сих пор не вышла на связь. Поклонники взволнованы и советуют ей незамедлительно написать заявление в полицию.