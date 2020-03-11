Прилучный, прощай: Агата Муцениеце избавилась от тату-кольца, символа их любви

31-летняя актриса не скрывает, что тяжело переживает развод с Павлом Прилучным. Но в отличие от бывшего мужа, который по-мужски хранит молчание, Агата изливает душу в своих блогах.

Муцениеце уже выкладывала видео со своими слезами, писала стихи о несчастной любви, а теперь переименовала свой Ютуб-блог в «Будни разведёнки» и показала, как избавилась от памятной татуировки в виде кольца, которую они с Павлом сделали много лет назад в знак вечной любви.

– Мне нечего сказать, ну вот так вот получилось, – горько улыбнулась в камеру Агата. – Так бывает тяжело, плохо, ужасно... Но если надо, то надо, да, девочки. Собрались, не боимся, все будет хорошо. Я надеюсь сохранять позитив, радость. Мы все равно нормально общаемся. В общем, я буду торжественно «перебивать» свой палец. Хочу превратить это в лисичку.

Также Агата рассказала, что ее лайфхак «Как разводиться весело» заключается в прослушивании песен, в которых говорится, что ты лучше своего бывшего:

– Хорошо, что не приехал. Вы идете под венец, а я – к успеху! – пропела актриса, пытаясь улыбаться. – Жизнь разведёнки – это весело, когда б еще я включила Сердючку? Но общем, если уходишь, то на стиле «шарфик назад».

Агата показала, что в ее день рождения Павел, несмотря на разрыв, подарил ей колечко с бриллиантами.

– Только одно? Я хотела три! – разочарованно сказала актриса, разворачивая подарок. – Ах ты, жмотина!

А ее подруги весело пошутили, что если она решит выкинуть кольцо в помойку, они его подберут.

В конце блога Агата вдруг стала серьезной и искренне призналась, что развод для нее – это прыжок в бездну, и она не знает, как сложится ее дальнейшая судьба.

– Было трудно на это решиться, потому что муж у меня был прекрасный, влиятельный, секс-символ страны. Кажется, глупо уходить от секс-символа страны. Но так будет правильнее. И я не боюсь того, что будет. Мне даже интересно. Жизнь – она одна. Не бойтесь совершать поступки!