Мария Кожевникова прокомментировала развод Прилучного и Агаты Муцениеце

Известие о разводе Павла Прилучного и Агаты Муцениеце прозвучало, как гром среди ясного неба.

О разладе в семье артистов писали не раз, но сейчас супруги сами поставили точку, объявив о разводе в своих социальных сетях. Sobesednik.ru обратился к друзьям некогда одной из самых крепких пар отечественного шоубизнеса, чтобы понять, что произошло и есть ли надежда на примирение Прилучного и Муцениеце.

Андрей Ковалев, бизнесмен и музыкант, ужаснулся, узнав от нас о расставании известных супругов. Семь лет назад Ковалев снимал клип на песню «А мне все снятся твои глаза», где в главной роли снималась Агата Муцениеце. Андрей вспоминает, что благодаря популярности актрисы клип и песня имели большой успех, а поклонницы Агаты просто атаковали бизнесмена с просьбой попросить звезду добавить их в друзья в социальных сетях.

– Актеры, люди творческих профессий… у них всегда есть какие-то соблазны. Нужна какая-то энергетическая подпитка, – рассуждает Ковалев о причине развода Прилучного с Муцениеце. – Если мы вспомним СССР, то таких историй много. Жена народного артиста СССР Ивана Переверзева, который известен по роли в «Корабли штурмуют бастионы», ушла от него, будучи беременной, к народному артисту РСФСР Николаю Рыбникову.

Когда мы снимали клип, Агата много мне рассказывала об отношениях с Павлом: как они познакомились на съемках «Закрытой школы», как он добивался ее, ведь на момент знакомства она состояла уже в отношениях. Мне кажется, это люди, которые созданы друг для друга, они так гармоничны. Павел приходил к нам во время съемок и на презентацию клипа. Видно было, что люди влюблены в друг друга, у них тогда только родился ребенок. Сейчас у них двое детей, поэтому нужно еще раз подумать, принимая решение о разводе: дети – это самое главное. Павел должен быть более сдержанным в этой ситуации, он же мужчина, а в семье все бывает – эмоции, ссоры. Огромное количество случаев, когда люди разводятся, а потом снова сходятся и даже играют свадьбу. Я уверен, что даже если они доведут дело до развода, рано или поздно они все равно будут вместе.

Актриса Мария Кожевникова также близко знакома с Агатой и Павлом. Под постом Муцениеце о разводе многодетная мать оставила комментарий в виде смайликов. Так Мария поддержала в трудный момент подругу.

– Не считаю правильным обсуждать отношения Агаты и Павла, – призналась нам Мария. – Они замечательная пара, мы встречались этим летом семьями. Люди друг друга очень любят, но при этом они очень эмоциональные, творческие. Нужно до последнего сохранять семью. Но не всегда плохо, когда люди расходятся. Если это осознано, не на эмоциях сделано, то пусть лучше люди будут счастливы порознь, чем несчастливы вместе. Я знаю, что происходит у Агаты с Павлом, но не хочу это обсуждать. Всем жаль, когда семья распадается, но это их жизнь и их решение. Поддержу и того, и другого в любом их решении.